Na průběh prací dohlíželi pracovníci Státní veterinární správy. Rybáři ovšem ujistili, že herpes virus není pro člověka nebezpečný.

„Na rybníce došlo ke značnému úhynu ryb, rybáři našli asi 1300 uhynulých kaprů. Vzorek byl odeslán na rozbor, který potvrdil nákazu herpes virem,“ popsal starosta Kutné Hory Josef Viktora, jak se na problém přišlo. Tato nemoc postihuje kaprovité ryby, zlikvidována ovšem musela být celá sádka. V rybníce mimo kaprů byly nasazeny například také štiky. Podle odhadů mělo dojít k likvidaci pěti až sedmi tun ryb.

Výlov doprovázely komplikace. Během výlovu došlo k prolomení prkna v betonovém lovišti pod hrází a nakažené ryby se se dostaly do potoka. Rybáři však ujistili, že se podařilo všechny ryby včas vylovit, potok byl navíc následně vydezinfikován vápnem.

Příčina nákazy ryb není známá. Jako jedna z možných variant se jeví to, že virus přenesli kormoráni. Druhou variantou by mohlo být to, že někdo hodil do rybníka nakaženého koi kapra ze zahradního jezírka. „Při výlovu se ale žádná taková ryba nenašla,“ vyloučil možnost starosta.

Čekání na výsledky

Rybník zůstane vypuštěný ještě několik týdnů a bude dezinfikován vápnem. „Z okolních rybníků byly odebrány vzorky, nyní se čeká na výsledky. Vzhledem k tomu, že v žádných okolních rybnících nebyl úhyn ryb registrován, předpokládáme, že by měly být v pořádku,“ sdělil Viktora.