Dětí jako ona v Jihomoravském kraji přibývá. Potvrzují to i pediatři. Čekárny jejich ordinací praskají ve švech. Na vině je změna počasí a prudší ochlazení. „Většinu pacientů nyní tvoří školkové děti a děti mladšího školního věku. Prochladí se, dostanou rýmu a už to jede. Čekárnu mám doslova narvanou. Pracuji hodně rychle, v průměru mám na dítě asi tři minuty. Přitom musím být obezřetná, abych nepřehlédla závažnější zdravotní problém jako zánět mozkových blan nebo ledvin,“ potvrdila vyškovská pediatrička a předsedkyně krajského Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavlína Zemánková.

Nezřídka vynechává i obědovou pauzu. „Děti mají teploty, kašel a rýmu, tedy klasickou virózu. Čas od času už přicházejí ale i děti s teplotami okolo jednačtyřiceti stupňů a nízkým CRP, což je typický začátek chřipky. Příznaky covidu jsou výjimečné a testy provádíme spíše zřídkavě,“ sdělila Zemánková.

Stejně hovořila i pediatrička Kateřina Veselá z Hustopečí na Břeclavsku. „Nemocnost je u nás nyní opravdu vysoká. Nejčastěji jde o respirační onemocnění. Rýmy, teploty a kašle. Děti s lehčími příznaky mohou rodiče léčit i doma klasickou symptomatickou léčbou. Pokud se však přidá teplota, která trvá déle jak tři dny, děti mají potíže s dýcháním, pak musejí rodiče jednoznačně vyhledat dětského lékaře,“ zdůraznila Veselá.

Rodiče je pošlou do škol i školek nemocné

Stejná doporučení měla i Zemánková. „Proti kašli je nejlepší nějaký sirup na rozpuštění hlenu, mořská voda do nosu, případně léky na snížení teploty jako paralen. No a v době rekonvalescence pak vitaminy. Skvělá je hlíva ústřičná nebo rybí tuk. Zatímco miminka netrápí nedostatek vitaminu D, starší děti už ano," podotkla vyškovská pediatrička.

Zvýšená teplota potrápila i Julii. „K ní se potom přidal kašel a rýma. Ta se nás pořád drží, ale už není tak intenzivní. Kašle ale hodně,“ zmínila Petra Vajbarová, matka děvčete.

Dceru při prvních příznacích ponechala doma v teple. Že by ji posílala do kolektivu, ji ani nenapadlo. Podle mnohých ředitelů škol a školek v kraji je spíše výjimkou. Někteří rodiče se neostýchají poslat děti do školy, přestože nemají zrovna banální příznaky.

Své o tom vědí kupříkladu v Rakvicích na Břeclavsku, kde minulý a předminulý týden zaznamenali vysokou nemocnost dětí. Řadu z nich učitelé dokonce posílali domů.

„Občas rodiče v takovém stavu děti do školy pošlou, i když člověk chápe jejich pohnutky. Jsou to rýmy, nachlazení, někdy i malá horečka,“ upřesnil ředitel školy Petr Florián s tím, že nyní se situace již stabilizovala. Ve školce však stále z devětašedesáti šestadvacet dětí chybí.

Důsledek distanční výuky? Nesmysl

Apel na rodiče se vyplatil i vedení školy a školky ve Sloupu na Blanensku. „Měli jsme zde vlnu viróz, kterou se nám takto podařilo zvrátit. Dítě, kterému teče z nosu a je silně nachlazené, by neměli rodiče posílat do kolektivu. Nejhorší situace bývá v mateřinkách. S rodiči jsem si proto už na začátku školního roku sedl a apeloval, aby se letos neopakovalo to, co roky předtím,“ poznamenal ředitel Pavel Dočekal.

Děti by neměli rodiče posílat do škol a školek, objeví-li se hned několik klasických příznaků virózy. „A to v případě, že je namísto klasické vodnaté rýmy trápí děti infekční žlutá či zelená. Stejně tak by měly zůstat doma, pokud jim teče z očí a trpí zánětem spojivek. Stejně tak je tomu i v případě kašle," vyjmenovala lékařka Zemánková.

Že by měly děti důsledkem distanční výuky v době covidové oslabenou imunitu, si nemyslí. „Podobné virózy jsme řešili prakticky od září do března i předtím, než se objevil covid," poznamenala.