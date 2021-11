Zasluhují Krušné hory se svými rašeliništi, lesy a bučinami plošnou ochranu? Podle odborníků jednoznačně ano a stejně tak z pohledu řady místních lidí a obcí. Proto pokračují přípravné práce, které se týkají možného vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. O tématu koncem uplynulého týdne diskutovali politici, starostové horských vesnic a odborníci v senátorské kanceláři Přemysla Rabase v Chomutově.

Chceme CHKO Krušné hory. | Foto: Miloš Štáfek

„Chceme vzít Krušné hory jako jeden organismus, aby byly chráněné v určité míře celé. Zatím je to navržené tak, že by tato chráněná krajinná oblast patřila k největším v České republice, je to tedy odvážné,“ uvedl k návrhu ředitel Agentury pro ochranu krajiny a přírody František Pelc. „Není to ale o úplné konzervaci území, aby se někdo nedomníval, že tam člověk nebude moct chodit do lesa, nepostaví si dům a podobně,“ snaží se rozptýlit obavy.