Už druhým rokem se město Broumov jako jediné v Královéhradeckém kraji zapojilo do projektu Sculpture line. A nutno dodat, že nadšeným reakcím se letošní nabídka netěší.

Sochařský festival si klade za poslání originálně doplnit a oživit rušná centra měst. Vloni se na broumovském náměstí vlnili modří tanečníci, letos se na dvou stavebních panelech usídlila rozměrná železná plastika s názvem Levitující postava. Jejím autorem je sochař Jakub Flejšar, který je zároveň známý tím, že je trenérem olympijské medailistky ve snowboardcrossu Evy Samkové.

„Je to projekt, který u nás ve městě vyvolává protichůdné reakce. Přesto jsem rád, že sochy u nás jsou,“ říká starosta Jaroslav Bitnar. „Byť někteří lidé tvrdí, že to jsou vyhozené peníze, tak já říkám, že to je rozhodně propagace města, která řadí Broumov po bok takových měst, jako je třeba Lucemburk, kde mají dokonce stejnou sochu jako my,“ zmínil starosta druhou plastiku Archimedon od Lukáše Raise umístěnou před gymnáziem.

Otázka měřítka a zvoleného materiálu

Mezi kritiky projektu patří i bývalý královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Podle jeho slov se Broumov stává experimentální laboratoří pro některé umělce a architekty. Neopomněl zmínit, že za dva roky stál městskou pokladnu projekt Sculpture line 450 tisíc korun.

Dočasná loňská i letošní instalace soch na broumovském náměstí působí na historika umění Petra Staňka jako by šlo o nahodilý výběr. „Nehodlám se pouštět do posuzování konkrétního díla, ale když to celé zobecním, jde o otázku měřítka, o tvar, barvu a zvolený materiál. A výsledkem je právě ona kritika nemalé části veřejnosti, že daný objekt se do tohoto prostoru nehodí,“ říká výtvarník Petr Staněk.

Podle jeho názoru je zásadní otázkou skutečnost, zda ten či onen veřejný prostor nějakou instalaci vůbec vyžaduje, zdali tím bude obohacen. „V případě broumovského náměstí si osobně myslím, že žádné takové doplnění nepotřebuje. Trochu jiná situace je v části Kostelního náměstí mezi gymnáziem a děkanským kostelem – zde si naopak myslím, že umístění objektu v tomto prostoru je dobrým nápadem a výsledek určitě nikoho neurazí,“ dodává Staněk na adresu skulptury, jejíž „sestra“ je instalována i v již zmiňovaném Lucemburku.

Navzdory kritice ale starosta Jaroslav Bitnar ze sochařské linky utíkat nemíní a sochy se zřejmě v Broumově objeví i příští rok.