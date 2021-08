Pondělní ráno bude v obcích kolem Břas horké. Už v osm hodin startujev dalekém Tokiu olympijský závod horských kol. Mezi aspiranty na cenný kov nechybí Ondřej Cink.

Sokolka, což je restaurace v areálu házenkářského klubu ve Stupně, nabídne přímý přenos na velkoplošné obrazovce. „Měli jsme stejnou myšlenku, ovšem sousedé nás předběhli. Přesuneme se se tedy k nim a bude nás hodně,“ slibuje starostka Újezdu u Svatého Kříže Alena Manková. Právě ve Svaťáku Ondra vyrůstal s rodiči, prarodiči i bratrem a poprvé tu usedl na kolo. Cyklistické ostruhy ovšem získával až od třinácti let v Author Teamu Stupno u Jaroslava Ryby: „Poprvé k nám přišel v roce 2004. Nesmírně poctivý kluk v tréninku nic neošidil a o čtyři roky později mu to přineslo mistrovský titul v juniorské kategorii. Pak přestoupil do stáje Merida k Jánu Svoradovi,“ zavzpomínal ředitel skromného, ale přitom nesmírně úspěšného klubu. Ryba je mimochodem iniciátorem společné projekce a více než padesát míst k sezení se rychle plní.

Vzrušená atmosféra bude pozítří panovat také ve specializované cyklistické prodejně v plzeňské čtvrti Roudná. Cinkovi přátelé už si pospíšili s obsazením prvních řad. Fandit tu má manželka Pavlína nebo letitý kamarád Ondra ´Lampík´ Paur.

Nejlepší český biker formu má! Při závodech Světového poháru v minulém měsíci i začátkem července skončil druhý v cross country i v short tracku. Z Japonska zdraví své fanoušky po trénincích v bezmála čtyřicetistupňových vedrech.