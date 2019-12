„Přístroj ukázal 2,44 promile. Výsledek dechové zkoušky ohodnotila slovy, že to nic není, že prý teprve začíná. Na otázku, co dělala v nemocničním zařízení, odvětila, že má krevní skupinu nula a šla tedy splnit svou povinnost krev darovat," popsala incident mluvčí brněnské městské policie Tereza Kadrnožková.

Opakované foukání do alkoholtestru za pár minut ukázalo hodnoty přesahující tři promile. „Žena se tak vydala na záchytku. Její chování navíc strážníci oznámili do správního řízení kvůli podezření, že se pod vlivem alkoholu pohybovala v místech, kde je to zákonem zakázáno," doplnila Kadrnožková.

Zúčastnit odběru se však podnapilý člověk nesmí, darovat krev navíc na Lesné není možné.