Kolem největšího, šestičlenného stáda hrochů v Česku se procházejí návštěvníci po nové cestě. Vznikla na místě původního mohutného mostu, který zmizel při demolici. Vystřídala ho soustava gabionových valů a pěti mostků v africkém stylu. Lidé se díky tomu dostanou k hrochům až o pět metrů blíž. Stavba stála 23 milionů korun. V průběhu července tam ještě přibude nová zastřešená rozhledna.

Výměnu mostů financoval Královéhradecký kraj. Dosloužilý most musel ustoupit a nová soustava lávek a kamenných valů dovede milovníky zvířat nejen k hrochům, ale i k pelikánům nebo antilopám."Pokud bychom původní betonový most opravovali, stálo by to čtyřikrát tolik. Nová cesta zahradě sluší, údolí hrochů teď vnímám jako nejatrativnější část safari parku. Je to jedna z nejlepších expozic hrochů v Evropě. Přitom než se tam hroši před lety nastěhovali, byla to nejnudnější část zahrady," řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

"Pro návštěvníky je to nyní mnohem větší zážitek než v minulosti. Zvířatům se dostanou daleko blíž. Navíc je reálný předpoklad, že v nejbližších měsících se stádo hrochů rozroste o jeden nový přírůstek," dodal Rabas.

Expozici obývá šest hrochů. Jeden dospělý samec, dvě samice a tři mláďata různého věku. Nejmladší se narodilo přímo před zraky návštěvníků loni v létě. Na obrovské planině doplňují hrochy ještě vodušky velké, jediné české stádo impal, pelikáni afričtí, husice modrokřídlé nebo jeřábi královští a řada dalších ptáků.

Mostovka lávek na nově vybudované cestě je z modřínových trámů a zábradlí z akátu. Na výstavbu náspu použili stavbaři betonový recyklát, který vznikl z demolice původního mostu. Na konstrukci lávek využili samopatinující ocel, která nevyžaduje nátěry a nákladnou údržbu.

Safari Park Dvůr Králové přes zimu opravil rovněž pavilon hrošíků v centrální části zahrady za 5,7 milionů korun. Nenápadný pavilonek je domovem největší skupiny hrošíků liberijských v Česku. Po desítkách let užívání musel projít zásadní opravou, včetně bazénků ve venkovních výbězích. Zoologové tam již umístili i dvě mláďata, z nichž to mladší se narodilo letos v únoru. Samec, narozený loni v říjnu, byl prvním mládětem, kterého se safari parku podařilo odchovat po dlouhých patnácti letech. V expozicích hrochů a hrošíků tak nyní návštěvníci uvidí celkem pět mláďat, což je na úrovni evropských zoo zcela jedinečné.

Vedle správní budovy staví safari park nový návštěvnický okruh se zvířaty jihozápadní Afriky celkově za více než 100 milionů. Vzniká na místě bývalé slévárny vedle Neumannovy vily. Nejatraktivnější bude expozice tučňáků. Ta se začne budovat ještě letos. "Expozice tučňáků bude nejnákladnější, přijde zhruba na 40 milionů korun. Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele stavby této expozice," uvedl ředitel safari parku. "Momentálně se v této části dokončuje voliéra pro plameňáky. V expozicích by měla být zvířata z oblasti Namibie a Jižní Afriky, například plameňáci, pelikáni či krokodýli," upřesnil Přemysl Rabas.