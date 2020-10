Safari park přivezl 46letou slonici ze Schönbrunnu, zoologové dělali dřevorubce

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po sedmi hodinách cesty z vídeňské zoo v Schönbrunnu dorazila v pátek večer do Dvora Králové nad Labem slonice Drumbo. Narodila se v roce 1974 v Zimbabwe. Je to třetí slonice v dvorském safari parku. Přidala se k dvojici Saly (38 let) a Umbu (39 let). Na začátku října získala zoo ve Dvoře Králové nad Labem dva nosorožce z Anglie a Německa.

Transport nové slonice v Safari Parku Dvůr Králové, kam dorazila z Vídně. | Video: Deník/Jan Braun