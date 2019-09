V jednu hodinu odpoledne na hlavní pódium před lužáneckým parkem vchází mimo jiné také hejtman jihomoravského kraje Bohumil Šimek, aby společně s dalšími slavnostně zahájil největší akci v historii dopravního podniku. Jeho služeb využívá i on. „Mám roční tramvajenku. A protože jsem taková stará konzerva, tak ji nemám elektronickou, ale v papírové formě,“ prozrazuje na sebe.

Součástí zahájení je i křest nového katalogu vozidel a lodí dopravního podniku, kterého se ujímá brněnská primátorka Markéta Vaňková. Ta už letos křtila také knihu 150 let MHD v Brně. „Velmi bedlivě jsem ji prostudovala a musím se přiznat, že nejvíc mě dojali fotky starých trolejbusů, se kterými jsem jako dítě jezdila do Kohoutovic. Byli to linky 137 a 132,“ vzpomíná na dětství primátorka.

Vzpomínky z mládí se vybavují také hejtmanovi. „Pamatuji si, když mě babička vláčela desítkou na otevřené plošině do Líšně. Tehdy tam ještě Líšeňská trať jela a doufám, že zase pojede,“ vyslovuje své přání Šimek.

Parní veteránka

Chvíli na to po katalogu stéká sekt. Je pokřtěný a po přípitku už přichází na řadu to, na co tu všichni čekají. Od zastávky Antonínská až k Pionýrské se u zábradlí mačkají davy lidí. Přehlídka vozů dopravního podniku od těch nejstarších až po současné může začít.

Z reproduktorů zní vídeňský valčík a před diváky vjíždí koněspřežná tramvaj z roku 1876. „Její provoz dvakrát začal a dvakrát skončil. Brňané ji totiž využívali spíš pro rekreaci než pro každodenní jízdu do práce,“ popisuje historii tramvaje Ivan Nedělka, který u brněnského dopravce pracuje už od roku 1971.

Následuje parní tramvaj. Po ní ulicí projíždějí stále modernější stroje. Mezi nimi i oblíbený vůz ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka. „Je to motorový vůz 4MT vyrobený v královopolské strojírně v roce 1957. Vznikl za dva roky v ústředních dílnách dopravního podniku. Je to unikát a já jsem se do něho zamiloval,“ prozrazuje.

Nejlepší na světě?

Slavnostní defilé však zdaleka není to jediné, co tu v horkém sobotním odpoledni na návštěvníky čeká. Do oslav se zapojila řada brněnských firem. V lužáneckém parku se tak lidé procházejí mezi řadou stánků s občerstvením nebo se fotí u obřího nafukovacího modelu Měsíce z brněnské hvězdárny a planetária. Na oslavě nechybí ani její ředitel.

„Já si myslím, že Dopravní podnik města Brna je nejlepší na světě. Věřte mi, procestoval jsem mnoho a to, co máme v Brně je naprosto úžasné. Jezdí skoro všude, jezdí skoro vždy na čas, má skvělé empatické zaměstnance, skvělého ředitele a také skvělého zřizovatele,“ chválí brněnského dopravce Jiří Dušek.

Odpoledne zpestřuje i průjezd sto padesáti velocipedistů či soutěž zručnosti řidičů šalin. Podívat se na to přišla i Marie Klímová s rodinou. „Moc se mi tu líbí. Hlavně tedy mým synům. Dopravní podnik akci připravil skvěle. Hezky strávené sobotní odpoledne,“ komentuje žena.