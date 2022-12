Je to plaché zvíře, které není nebezpečné, pokud ho ale někdo uvidí, měl by kontaktovat zoologickou zahradu. „Momentálně nevíme, kde přesně je. Rys je duch lesa, můžete kolem něj projít a ani o tom nebudete vědět. Odchyt může trvat i týden,“ řekl hlavní zoolog zahrady Richard Viduna.

Lidem od rysa za běžných okolností nebezpečí nehrozí. Přes den se samice skrývá nejspíš někde v křoví, aktivní je hlavně v noci. Je to zvíře plaché, člověka se bojí. Pokud by byla vyhladovělá, mohla by zkusit ulovit drobnější zvířata, jako jsou kuřata a slepice.

FOTO: ze zoo utekl rys, běhá někde kolem Jihlavy

Rys karpatský kdysi na Vysočině žil. Teoreticky by se zvíře mohlo podle odborníků adaptovat a ve volné přírodě přežít. Ohrožením pro něj je ale automobilový provoz, případně horlivý myslivec. Čas od času se stane, že z jihlavské zoo některé zvíře unikne. K notorickým útěkářům patřil svého času sameček pandy červené, který dostal od zaměstnanců přezdívku Kajínek.