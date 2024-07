Nákup v obchodě vyjde draho, navíc tam často zákazník podle farmáře na kvalitní český česnek nenarazí. Tak není divu, že roste zájem o ten, který si můžete natrhat přímo na poli. Je mnohem levnější a navíc je záruka, že česnek je kvalitní a čerstvý.

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. To je staré české přísloví, ale kdo přijel v sobotu 6. července do Kejžlice na poslední červencový samosběr, měl štěstí. Nemusel se nad záhony ohýbat. „Příroda je letos rozmarná, velká vedra urychlila růst. Takže jsme museli koncem června česnek z pole rychle sklidit sami. Ten kdo přijede dneska, má štěstí, ohne se jen nad bedýnkou,“ vysvětluje v sobotu Deníku farmář Čapek. Jediný rozdíl je v ceně. Za samosběr na poli by zákazník platil 99 korun za kilo, za česnek už nasbíraný, si jen něco málo připlatí. Přijet si pro něj může kdykoliv, stačí zavolat.