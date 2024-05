Zahájení letošních samosběrů na Olomoucku provázely silné emoce. Pole bylo vysbíráno během několika hodin a mnoho lidí tak odjíždělo s prázdnou. Někteří byli dost naštvaní, což dali okamžitě najevo. Následně ovocnáři zavřeli, aby jahody mohly dozrát - a situace se opakovala. S nástupem dalších odrůd však nastal návrat k normálu.

Samosběr jahod v Olomouci-Slavoníně. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Extrém, který jsme doposud nezažili,“ hodnotil letošní start vedoucí skrbeňské jahodárny Marcel Špaček. „Lidé jsou zvyklí, že samosběr začíná, když jsou největší jahody a na metru si nasbírají, co chtějí a potřebují. O tuto radost jsme vlivem počasí přišli. Od zákazníků jsme si hned vyslechli nepěkné věci. Přírodu ale neovlivníme,“ dodal pěstitel.

Lidé, kteří nepřijeli ihned po otevření jahodáren, měli smůlu. Po třech hodinách bylo vysbíráno. Jahod bylo méně, protože část raných odrůd koncem dubna spálily mrazíky. Nespokojení zákazníci se pustili do pracovníků jahodáren - a to jak přímo na poli, tak prostřednictvím sociálních sítí.

„Kvůli nízkým teplotám bylo nazrávání velice postupné. První den jsme měli vysbíranou protrhávku během tří hodin. Pak po dalších čtyřech dnech, kdy jsme otevřeli, bylo vysbíráno po čtyřech hodinách,“ popisoval Jan Dostál začátek sklizně v Olomouci-Slavoníně, kde se letos uskutečnil první sběr už 16. května.

Na týden proto ve Slavoníně zavřel. „Už se mi to tak nelíbilo, že jsem nechal jahody nazrávat celý týden,“ vysvětlil. V pondělí opět otevřel a červených jahod je podle Dostála tolik, že sběr může pokračovat několik dní podle běžné provozní doby od 8 do 18 hodin.

„Určitě do čtvrtka. Upřesníme, jak bude vypadat pátek a víkend – kvůli koordinaci pracovních sil v rámci našich jahodáren.“

Není na co čekat

Ve Slavoníně se červená sedm hektarů, celkem šest odrůd. Nestalo se, co letos také hrozilo, že by pozdní odrůdy vlivem počasí nenavázaly na uspíšené rané. „Začaly nazrávat o týden dříve než normálně. Prolíná se nám to. Nebudeme muset přerušovat,“ potvrdil Dostál.

„Jahod je dostatek a jsou krásně červené. Není na co čekat,“ pozval pěstitel milovníky jahod a samosběru do Olomouce-Slavonína.

V Olomouci-Slavoníně ve čtvrtek 16. května začal letošní samosběr jahod. Zájem byl obrovskýZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Ve Skrbeni se začne opětovně sbírat ve středu 29. června. Na jiné ploše. „Jahody zde mezitím dozrály a je jich dostatek. Nestane se, že by lidé po třech hodinách odcházeli, protože je vysbíráno. I když je letošek abnormální, nevyzpytatelný, už se vracíme do normálu,“ avizoval Marcel Špaček s tím, že příští týden by chtěl mít otevřeno denně, ale termíny bude ještě upřesňovat.

Ve Slavoníně letos stojí kilogram vlastnoručně nasbíraných plodů 85 korun. Ve Skrbeni 83 korun. „Cena bude s ohledem na dopady mrazů stejná do konce samosběru,“ informoval Jan Dostál. „Zatím 83 korun, ke konci upřesníme,“ sdělil Marcel Špaček.

Ve Slavoníně podle Dostála nehrozí, že by lidé neměli kde zaparkovat nebo museli nechávat vozy na příjezdové asfaltce. Některé zákazníky při prvních sběrech totiž odradilo parkování.

„Místa je u jahodárny opravdu dost,“ ujistil motoristy.