Jahody tady pěstují na fólii a slámě. „Černá fólie brání růstu plevelu a sláma mezi řádky pak brání znečištění jahod při dešti. Používáme kapkovou závlahu zespodu, aby plody nehnily,“ vysvětluje za VH Agroprodukt Markéta Černínová.

Převažují hlavně senioři, ale občas se nad řádky shýbají i mladší páry nebo maminky s dětmi. Poprvé po dlouhých letech se na pole vydal s manželkou i senior Miloš z Hradce Králové: „Jsou perfektní, tak krásné jahody jsem dlouho neviděl. Když jsem včera viděl polské jahody na trhu, to se nedá srovnat. Máme tak dvě, tři kila, něco dáme vnučce ke Dni dětí a zbytek sníme.“

Samosběr jahod jako relax

Od dvojice pokladen s váhami a cenovkou 85 korun za kilo míří k autu i mladá žena: „Vyberete si ty, které chcete. Když je koupíte v obchodě balíček jahod, tak půlka z nich je uhnilá a vyhodíte je,“ říká paní Monika ze Slezského předměstí a dodává, že samosběr je pro ní vlastně relax a jahody prostě miluje. Odnáší si deset kilo ovoce: „Když do nich kousnu, tak to je slast. Jsou sladší a voňavější a hlavně ta chuť. Důležité je, že vím odkud jsou, a že je to vlastně regionální potravina. Trhám i pro mamku a babičku, vystačí nám to na celý rok.“

Letošní samosběr začal zhruba o deset dní později než ten loňský. Zvedla i cena samosběru, zhruba o dvacet korun. „Máme úplně nový porost, krásné velké jahody, které se dobře sbírají. Chtěli jsme aby se k tomu lidé nového porostu chovali lidé s respektem. Také nám narostly všechny možné náklady,“ dodává Markéta Černínová. Samosběr potrvá v Pileticích dva až tři týdny, záleží na počasí.