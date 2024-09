Po úspěšném srpnovém samosběru by zbylé melouny mohl zaorat na poli a soustředit se na příští sezonu. Místo toho soukromý zemědělec Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic na Olomoucku chystá další „kolo“ sklizně této populární plodiny. Odhaduje, že šťavnaté bobule by mohly zájemci sbírat zhruba za dva týdny. Melouny ale nejprve musejí dozrát.

„Lidé se chovali naprosto úžasně. Porost nezničili a stalo se, i díky přízni počasí, že se na poli v současnosti vyvíjí velké množství nových plodů. Musejí ale dozrát,“ popisuje pěstitel Ladislav Kašpar. „Počítáme s tím, že tak za dva týdny bychom mohli udělat další samosběr. Naděje, že určitě ještě něco bude, je velká,“ dodává.

Na poli pokrytém bujnou vegetací je vidět nespočet malých plodů o velikosti od deseti do dvaceti centimetrů. K růstu a dozrávání potřebují vodu a dostatek slunečního záření. Cena melounů by v případě dalšího kola samosběru byla opět symbolická - kolem osmi korun za kilogram zeleniny.

Během srpnového samosběru melounů lidé sklidili z pole o výměře 1,5 hektaru celkem 32 tun plodů.

„Za jiných okolností bych se už soustředil spíše na další sezonu, ale chtěl bych tímto způsobem poděkovat lidem za jejich kladné reakce a za jejich nadšení z toho, jak dobré melouny jsme vypěstovali,“ upozorňuje pěstitel.

Nedočkavci trhají nezralé plody

K melounovému poli u Olomouce míří nedočkavci už nyní. Někteří ve velkém berou nezralé bobule. „Co viděli, to utrhli. Přitom to doma vyhodí, protože melouny nejsou zralé. Vydržte! Pokud bude přát počasí, je na co se těšit,“ uzavírá.