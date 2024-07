„Jak hodnotím kvalitu? Perfektní. Organizace samosběru taky dobrá. Nemá to chybu,“ hodnotila zákaznice z Lešan, když skládala do kufru osobního auta padesát kilogramů cibule, červené i žluté, a brambory. „Přijeli jsme v půl sedmé ráno a už tu bylo plno lidí. Ještě není takové horko, tak toho lidé využili. Mají dostatek pokladen, šlo to rychle,“ loučila se.

Chválou na adresu farmáře a jeho týmu nešetřila ani zhruba čtyřicátnice z Prostějova. „Cibule je krásná, brambory taky. K dispozici dali kolečka, takže se s tím nemusíme tahat. Lidi to hodně oceňují. Jen by si je měli brát, až mají nasbíráno. Zbytečně stojí prázdné na poli, když je už potřebují jiní,“ popisovala a tlačila obří nákup od pokladny na improvizované parkoviště na okraji pole.

Cibuli lidé vlastnoručně sklízejí z deseti hektarů. Tentokrát ne na okraji Blatce, jak byli u místního farmáře zvyklí, ale v Kožušanech - pěstitel musí střídat plodiny na zemědělských pozemcích. Na nové místo však zájemce spolehlivě dovedou orientační cedule s nápisem „samosběr“, které jsou přehledně umístěné v obou směrech už od hlavní cesty v obci.

Červená, bílá, nebo růžová?

Ke sklizni jsou u Kožušan celkem čtyři druhy cibule: červená, bílá, žlutá a růžová. Nabrat si mohou lidé i vyorané brambory. Za kilogram zeleniny zaplatí zákazníci 10 korun. Na okraji pole je k dispozici několik pokladen. „Letošní rok byl co do počasí zvláštní, ale nakonec to vypadá dobře. Výnosy? Odhaduji průměr, ale uvidíme. Brambory jsou pěkné, měly dost vláhy,“ hodnotil soukromý zemědělec.

U Kožušan bude samosběr pokračovat do vysbírání zeleniny. Pak přijde přesun. „Máme ještě jedno pole, blíže Blatci, kde budeme hned navazovat. Zákazníky budeme včas informovat,“ uzavřel zemědělec.