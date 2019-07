Samosprávy mohou přijít o sta tisíce od lázeňských hostů

Milion a půl korun. Pokud by se rozdělil mezi všechny obyvatele Jeseníku, na každého by vyšlo sto třicet korun. A právě o takovou sumu může každý rok město přijít, pokud by vešla v platnost novela zákona o místních poplatcích. Od poplatků za pobyt totiž osvobozuje hosty lázní, kteří se v nich léčí „na křížek“.

lázně Jeseník | Foto: lázně Jeseník

Podle novely zákona, která v druhé polovině června prošla Poslaneckou sněmovnou, jsou od poplatku nově osvobozeni lidé léčící se v lázních v režimu komplexní péče. Pro lázeňská města a obce to znamená výrazný problém. Například pacienti v tomto režimu v Priessnitzových léčebných lázních strávili 176 tisíc lůžkodnů. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá Jeseník poplatek s denní sazbou patnáct korun. Loni tak získalo téměř dva a půl milionu korun. „Po nabytí účinnosti tohoto zákona by město podle předpokladů mělo výpadek příjmů přesahující milion a půl korun. Tato výjimka by se nás výrazně dotkla,“ konstatoval místostarosta města Tomáš Vlazlo. Podle novely mohou samosprávy poplatek zvýšit až na padesát korun. „Na nejvyšší sazbu jít nechceme. Jsme turistické centrum, naším účelem není drtit ubytovatele na poplatku. I kdybychom ho tak vysoký narazili, výpadek to nevykompenzuje,“ poznamenal Vlazlo. Nově narozená miminka na Šumpersku a Jesenicku - 27. týden 2019 Přečíst článek › Jak nakládat s penězi? Samospráva proto požádala o pomoc zákonodárce, kteří zastupují jesenický region. Poslanec původem z Jeseníku Adam Kalous v rozpravě problém zmínil, v závěrečném hlasování o zákonu se zdržel. „Jako naprosto klíčové vidím, aby vybrané prostředky byly vráceny zpět do rozvoje lokality, kde byly ve skutečnosti vybrány. To se ne vždy úplně děje. Města a obce mnohdy berou výnos z tohoto poplatku jako příjem do městského rozpočtu. V praxi se peníze rozpouštění v různých výdajích, které město má,“ řekl v rozpravě k novele. Podle mluvčího Jeseníku město peníze z poplatku používá na svoz odpadu v turistických lokalitách či organizuje kulturní programy, které navštěvují turisté. „Městu v principu nejde jen o ty peníze. V souvislosti s vyšší návštěvostí mu vznikají náklady,“ sdělil Richard Kapustka. Počasí o víkendu? Na výlet to bude, ale s pláštěnkou Přečíst článek › Vstříc samosprávě vyšel senátor Miroslav Adámek. „Finalizuji pozměňovací návrh, který budu podávat. Cílem tohoto návrhu je, aby lázeňským městům, což je i město Jeseník, nehrozi l významný výpadek v rozpočtu,“ sdělil. O návrhu by měl Senát rozhodovat v druhé polovině července.

Autor: Petr Krňávek