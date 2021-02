Muž zákona konal na základě vyhlášky hlavního města o ochraně zeleně. Ta na vybraných pozemcích zakazuje jízdu na kole, vstup na trávu, volné pobíhání psů, a nebo také lyžování a sáňkování. Vyhláška však zmiňuje pouze některé části Petřína.

„V úterý dopoledne na Petříně v místech, kde je to zakázáno, bobovalo asi 40 dětí v doprovodu sedmi dospělých osob. Hlídka je na porušení vyhlášky pouze upozornila, stejně jako další přítomné lyžaře a snowboardisty. Žádné sankce v podobě pokut nebyly ze strany strážníků doposud uděleny,“ oznámila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Policie vyhnala z petřínského parku také skupinu šesti nadšenců, kteří sem přijeli na běžkách z Karlova mostu.

„Lyžování, sáňkování a bobování na Petříně automaticky neznamená porušení vládních nařízení nebo vyhlášky hlavního města Prahy,“ ujistila Seifertová. Podle ní ale za tento prohřešek, pokud k němu dojde, hrozí na místě pokuta až do 10 tisíc korun.

„Je ale vždy nutné vzít v potaz samotnou společenskou škodlivost a nebezpečnost daného jednání,“ řekla Seifertová s ujištěním, že děti do 15 let není možné za sáňkování nebo bobování postihnout.

Kde ano a kde ne?

Seifertová také nepřímo odkázala na vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který nad sáňkujícími dětmi vyjádřil znepokojení a nechal se slyšet, že Petřín není sjezdovka.

„Nepřesné vyjádření jednoho z členů vlády bohužel vedlo k tomu, že nyní oblasti Petřína strážníci věnují zvýšenou pozornost, což logicky odebírá část jejich kapacity pro řešení jiných protiprávních jednání,“ vysvětlila Seifertová.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman doporučil, aby se Pražané před konáním zimních radovánek nejprve ujistili, zda lokalita, kam míří, nepatří mezi zakázané oblasti. Pro tento úkon by ale bylo nutné si jednotlivé pozemky vyhledat v katastru nemovitostí a na svah přijít s mapou.

Podle Hofmana není potřeba vyhlášku měnit ani rušit. „Není k tomu důvod, navíc zmíněné úpravy není procesně možné dělat obratem,“ soudí Hofman.

Hřib: změníme vyhlášku

Nicméně zastupitelský klub Praha sobě označil zakázané bobování na Petříně a ve Stromovce za nesmysl. „Už jsme vyzvali koaličního kolegu Petra Hlubučka (STAN), ať předloží změnu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která bobování zakazuje,“ uvádí klub na svém facebooku.

V těchto místech na Petříně a na Letné je možné na vlastní nebezpečí sáňkovat a bobovat.? #kauzadne pic.twitter.com/0CGytndCI9 — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) February 9, 2021

Ten odpoledne reagoval na svém twitterovém účtu. „Na Petříně velmi brzy přibude místní označení, které stanoví, kde je možné sáňkovat a kde možné sáňkovat, kvůli ochraně zeleně, není," informoval. „Sáňkovat bude možné v Seminářské zahradě. Toto místo bude označeno piktogramy," doplnil.

Primátor Hřib nad existencí vyhlášky zakazující tyto aktivity na některých místech Prahy vyjádřil překvapení. „Vyhánění dětí ze svahu je nesmysl. Ukázalo se, že existuje jakási 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Musíme se na to podívat," napsal na svém facebookovém profilu.