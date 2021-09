Začátek akce byl v devět hodin, kdy začaly najíždět první naleštěné vozy. Po registraci zaparkovaly na ploše areálu, kde je mohli návštěvníci akce obdivovat až do čtrnácté hodiny, kdy se pak vydaly na spanilou jízdu. Ta vedla ze Sázavy přes Kozmice, Soběhrdy a Čerčany do dvacet pět kilometrů vzdáleného muzea vozů značky Škoda nazvaného Svět Škodovek. Tam byl i sraz aut ukončený.

V rekreačním areálu Sázavský ostrov bylo k vidění přes 110 aut různých značek a roku výroby. Jednalo se o vozidla vyrobená do roku 1990, s výjimkami do roku výroby 1995. K vidění bylo i několik motocyklů značky Jawa a Honda.

Milovníci starších aut si přišli na své v Sázavě na Benešovsku, kde se konal již osmnáctý Sraz značkových klubů, a to v sobotu 25. září. Pořadatelem byl tradičně Simca klub Česká republika.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.