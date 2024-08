Vše odstartovala přetrvávající nevolnost, kvůli které 22. ledna Terezu odvezl její otec ze školy z Mladé Boleslavi domů. Myslela si, že trpí střevní virózou a slabostí a podlomení nohou přisuzovala nízkému tlaku, kterým trpí.

Jelikož se problémy s chůzí zhoršily, odvezla ji její matka na internu. Odběr krve, ani CT vyšetření nic neprokázaly, a tak dívka odjížděla s doporučením více pít.

„V pátek jsem se ze všech svých sil vydala, abych si za asistence bráchy došla pro šerpu absolventa. Bylo to krásný. Jenže další den byl zase horší a v neděli mě mamka znova vzala do nemocnice. Poslali mě do Liberce na neurologii, kde mi do půl hodiny minut dělali lumbální punkci. Ta způsobila asi třídenní silné migrény, ale nic neprokázala,“ svěřila se dívka.

Chůze se pro Terezu stávala stále obtížnější. Po dalších vyšetřeních následovala návštěva neurologie v Praze, kde se dozvěděla diagnózu: neurologická porucha s funkční slabostí.

Přesto, že dívka navštěvovovala speciální fyzioterapii v Ústí nad Labem, její stav se dále zhoršoval.

„Teď už jsem na tom tak, že neudělám ani krok. Nepostavím se ani s oporou, neposunu nohu na posteli, otočit se na bok mi dělá velké obtíže. Mám dny, kdy mně to zasahuje do horní poloviny těla, mívám křeče, až se mi tělo kroutí se záškuby. Těch dnů je naštěstí málo,“ přiblížila svůj aktuální stav Tereza.

Jak lze dívce pomoci?

Navzdory zdravotním problémům uspěla u závěrečných zkoušek a úspěšně si počínala i u přijímaček.

Upoutání na invalidní vozík ale výrazně omezilo její samostatnost, přičemž velký problém představují i schody k výtahu v panelovém domě, kde bydlí. Rodina se proto rozhodla požádat o pomoc veřejnost a založila sbírku na webu Donio.cz.

Vybrané peníze poputují na pořízení šikmé zvedací plošiny, která Tereze pomůže dostat se přes schody, díky čemuž získá možnost stát se soběstačnou.

Bez finančního přispění si ji rodina nemůže dovolit pořídit. „Samotná rehabilitace je velmi nákladná, a tak prosíme o pomoc každého, kdo by mohl alespoň něčím přispět. Pokud by se vybralo více, zbylé peníze bychom využili právě na rehabilitace,“ uzavřela matka Terezy Jana Košvancová.