Citát bývalého prezidenta na schodu doplňuje poděkování aktérům revolučního dění v Liberci.

„Připomínáme si třicáté, tedy kulaté výročí a rozhodli jsme se to zvěčnit do schodů liberecké radnice, na kterých se v posledních 130 letech psala historie našeho města,“ popsal primátor Jaroslav Zámečník. Právě na radničních schodech se před třiceti lety pronášely revoluční projevy. Schod s nápisem se má stát takzvaným „speech corner“, což lze do češtiny přeložit jako řečnický koutek.

Speech corner slavnostně odhalili během nedělního dopoledního ceremoniálu, během kterého si politici i místní obyvatelé připomněli nejenom události roku 1989, ale také dění v roce 1939. Oslavy třiceti let od pádu komunismu ovšem v Liberci vypukly už v sobotu, kdy se městští zastupitelé sešli na mimořádné schůzi a v obřadní síni liberecké radnice schválili slavnostní deklaraci.

„Chceme poděkovat těm libereckým občanům, kteří se v listopadu 1989 vzepřeli totalitě a s odvahou, osobním nasazením a nezlomnou vůlí se postavili za obhajobu svobody, demokracie a lidských práv,“ vysvětlil Zámečník. Kromě poděkování všem libereckým aktérům revoluce zastupitelé v deklaraci vyzvali k podpoře a ochraně demokracie i v současnosti.

Slavnostního zasedání se ovšem nezúčastnil nikdo ze zastupitelů za opoziční Změnu pro Liberec. Uvedli, že mají v živé paměti oslavy Velké říjnové socialistické revoluce či Vítězného února a aktuální oslava jim připomíná doby minulé. „To, že slova o svobodě a demokracii nahradila někdejší slova o budování socialismu, respektive že chlebíčky vystřídá raut, na situaci nic nemění,“ uvedli zastupitelé v prohlášení s tím, že radniční akci nechají těm, kteří se rádi poslouchají a dojímají nad vlastními slovy.

Zasedání zastupitelstva se naopak účastnili a pro deklaraci hlasovali oba zastupitelé za druhou opoziční stranu – Liberec otevřený lidem. „Hodně jsem přemýšlel, zda se toho účastnit, přeci jen by mi bylo bližší něco zaměřené víc na budoucnost než na minulost. Ale pak jsem musel dát za pravdu názoru, že všichni ti, co tehdy revoluci dělali, nemůžou za všechny ty chyby potom,“ uvedl zastupitel Jaromír Baxa.

Třicetileté výročí od pádu komunismu připomíná v Liberci také výstava na náměstí Dr. E. Beneše, na které se podíleli studenti střední školy v Kateřinkách a která bude k vidění až do úterka, nebo výstava fotografií Milana Drahoňovského z koncertu Karla Kryla. Ta probíhá v malé výstavní síni. Dobové snímky Milana Drahoňovského si mohli v neděli odpoledne prohlédnout také cestující ve speciální Sametové tramvaji jezdící na trase Lidové sady – Dolní Hanychov.

Deklarace k 30. výročí událostí 17. listopadu 1989



V předvečer 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se s uznáním a respektem obracíme ke všem libereckým spoluobčanům, kteří zejména v prvních hodinách a dnech po masakru na Národní třídě, tak nejistých a stále hrozících dalším represivním zásahem totalitní moci, aktivně vstoupili do veřejného dění a rozhodli se bez ohledu na možné důsledky a navzdory hrozbám a provokacím soustavy komunistických orgánů otevřeně prosazovat ideály svobody, demokracie a masarykovského humanismu. Děkujeme všem členům tzv. Liberecké iniciativy, rodícího se Koordinačního centra OF, hercům Divadla F. X. Šaldy i Naivního divadla Liberec, představitelům Lifóra, vysokoškolskému stávkovému výboru, odvážným středoškolákům i žurnalistům a v neposlední řadě stovkám neorganizovaných jednotlivců. Jsme si vědomi osobního příspěvku každého z nich k poklidnému převzetí moci z rukou stranických organizací KSČ a městského národního výboru, k objektivnímu informování ostatních spoluobčanů o vývoji v tehdejším Československu a k nastolení demokratických poměrů v již tehdy stotisícovém městě Liberec.



Třicet let po památných událostech, které vrátily Československo a posléze Českou republiku do rodiny standardních liberálních demokracií, se i v mezinárodním kontextu ukazuje, že svoboda a občanská, politická a sociální práva nejsou nikterak samozřejmá, ale že je musíme trvale ochraňovat a naplňovat, aby se nestala jen bezobsažným pojmem. Z historie dobře víme, že svobodu a demokracii vyprazdňuje lhostejnost občanů. Buďme tedy za všech okolností všímaví k dění ve vlastní zemi, zejména pak k podpoře a ochraně demokratických institucí.“



Zdroj: Město Liberec