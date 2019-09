Jen necelé dva roky fungoval v krajském městě projekt sdílených kol. V letech 2015 a 2016 mohli místní obyvatelé vídat v ulicích desítky typicky růžových kol firmy Rekola. Kvůli nízkému zájmu lidí však poté zmizely, společnost v Hradci projekt sama ukončila kvůli nedosažení dlouhodobé udržitelnosti projektu. V jedenácti českých měst přitom projekt úspěšně funguje, služba se za šest let existence neuspěla a skončila pouze ve dvou městech ve východních Čechách - Hradci Králové a Pardubicích. I přes tuto zkušenost přišla loni v dubnu s podobným nápadem jiná firma. Společnost Freebike, která se zaměřuje na sdílení elektrokol, chtěla tuto službu v Hradci Králové spustit během první poloviny letošního roku. K výpůjčce elektrokola s maximální rychlostí 22 kilometrů v hodině a dojezdem až 120 kilometrů měla stačit městská karta a mobilní telefon. Jenže první polovina roku 2019 je dávno pryč a o projektu nikdo nemluví.

Pokud jste se na novou službu v Hradci Králové těšili, budete si zřejmě muset nechat zajít chuť. Minimálně pro nejbližší roky. "Opravdu jsme o spuštění systému v Hradci měli zájem a navázali jsme kontakt se zástupci města," napsala Deníku na dotaz ohledně budoucnosti projektu community manažerka firmy Petra Holečková s tím, že jednání však trvala příliš dlouho a společnost se proto rozhodla soustředit se projekt v Praze. Tam od letošního jara sdílení elektrokol funguje. Proč to nešlo v Hradci? Společnost Freebike chtěla využít na hradecký projekt grant od ministerstva životního prostředí. "Nechtěli jsme o něj ale žádat dříve, než dostaneme souhlas a vyjádření podpory k tomuto projektu od hradeckého zastupitelstva. Bohužel se jednání velmi prodloužila a žádost o grant jsme již nestihli v tomto případě podat. Věřím, že pokud by minulé vedení města zaujalo proaktivnější přístup, situace by mohla dopadnout jinak," vysvětlila Holečková. Do budoucna se prý spuštění systému v Hradci Králové nebrání, preferují však finanční podporu od města - například prostřednictvím výběrového řízení na oficiální městský bikesharing, tak jako tomu je například v Ostravě nebo v Kladně.

Zda se do sdílení kol v Hradci pustí nějaká z dalších firem, není jasné. Vzhledem k neúspěchu předešlých projektů to však není úplně pravděpodobné. Například společnost Rekola ve městě neuspěla i přes to, že radnice projekt podpořila 60 tisíci.