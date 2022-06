Reportér Deníku vyrazil do sdílny na víkendový kurz práce se dřevem. V truhlárně to vonělo smůlou a účastníci si připravovali své rozdělané projekty. Většinou kutilské doplňky domácnosti, které sice lze koupit v obchodě, všichni se ale shodují, že udělat si je vlastníma rukama, z ušlechtilého materiálu, je prostě mnohem lepší.

Věra Schneiderová, účastnice šestidenního kurzu, přišla původně jako doprovod se synem, nakonec se sama zapojila do tvorby a vyráběla rostlinný motiv z překližky. „Na sdílnu jsem přišla přes internet, hledala jsem pro syna Honzu, kterého baví dělat rukama, kurz. Myslím, že ho to nastartuje dál, třeba směrem k truhlařině. Já si při téhle práci také odpočinu, hrozně mě to tu chytlo,“ uvedla.

Syn Jan vyráběl dřevěnou přenosku na nářadí, kterým se doma vybavuje, aby měl náčiní pěkně pohromadě.

Vedle u pracovního stolu pracoval táta s šestapůlletým synem na výrobě ptačího krmítka. Syn Vojta byl plně zaujatý finálními pracemi. Měřil a šmirgloval, jako zkušený truhlář.

Jeho táta prozradil, že syna baví stavět z Lega, tak začal chodit do Technického klubu mládeže na kurzy a odtud to byl jen krůček sem, do truhlárny. „Vojtu chytla před časem práce se dřevem, takže jsem mu u dědy vybavil malou dílničku, kde vyřezává a brousí, ale tady je to přece jen mnohem profesionálnější,“ uvedl starostlivý otec.

U dalšího stolu zase připravovala mladá dívka výrobu okrasné dřevěné bedničky.

Příběhy návštěvníků sdílny jsou v něčem jako přes kopírák. Kurzisté se shodli v tom, že je manuální práce velmi baví a odpočinou si při ní od zaměstnání v kanceláři, v případě dětí, od memorování ve škole.

Amatérské aktivity profesionálů

Původní nápad Jiřího Rudolfa, založit v Litoměřicích Technický klub, vznikl asi před dvanácti lety z pocitu, že tento segment edukace chybí. „Co se týká materiálového vybavení a prostor, jsme na tom teď velmi dobře,“ pochvaloval si Jiří Rudolf, vzápětí ale dodal: „Pořád ale nejsou peníze na zaměstnance. Jsem sice ředitelem neziskovky, Institutu technického vzdělání, pod kterým funguje Sdílna, ale dělám to zadarmo a všichni okolo se mnou. Na tento řemeslný segment, který podporuje kreativitu dětí, zkrátka nejsou peníze.“

Proto sbírají finanční podporu po malých dávkách, kdy je podpořila například Ústecká komunitní nadace a další neziskové organizace. Získat peníze pro tuto neziskovku, je kupodivu mnohem jednodušší, než když by se snažili financovat činnost regulérního školského zařízení, kterým je třeba Dům dětí a mládeže.

Přitom například do DDM v Litoměřicích chodí asi 1200 dětí a vyplňuje na velice dobré úrovni prostor, který klasické školství není schopné pokrýt. „Chybí mi v Čechách systémová podpora řemeslných aktivit studentů, která by vyústila v jejich profesní kariéru,“ dodal Jiří Rudolf.

Sdílna je další aktivitou Institutu technického vzdělávání (ITV) a Technického klubu mládeže (TKM), které sídlí v objektu školy v Sovově ulici a zahrnují mimoškolní aktivity pro mládež, technického a řemeslného charakteru, s profesionálním vedením.

„V ITV suplujeme to, čeho je v současnosti na školách nedostatek, totiž technickou a rukodělnou edukaci na vysoké úrovni, jako je třeba robotika, modelářství, 3D tisk, práce se dřevem a textilem,“ uzavřel Rudolf.

Sdílna v Litoměřicích

Otevřená dílna ve stylu "udělej si sám", je řemeslná a šicí dílna kde si příchozí účastníci mohou opravit, upravit či vyrobit věci a ošacení pro svou potřebu. To znamená ekonomické zajištění oblečení či drobných předmětů do domácnosti s podporou sociálně slabých a důrazem na environmentální rozměr.



Cílem projektu je spojit lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí a dovedností prostřednictvím nabídky aktivit komunitní dílny.



Komunitní DIY dílna je prostorem k setkávání komunity a komunikace o společných tématech a problémech. Podporuje aktivizaci občanů, zvyšuje jejich informovanost a rozvíjí veřejný život komunity, zájem o veřejné dění kolem.



Vytváří místo, do kterého se budou lidé vracet tvořit a učit se novému. Důležitým aspektem je zapojení členů komunity do provozu DIY dílny a společných projektů prospěšných širší veřejnosti.

Tomáš Petr