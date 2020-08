Lidé v Chocenickém Újezdu na jihu Plzeňska mají strach ze dvou hal na odchov kuřat, které chce nedaleko jejich domů vybudovat Porodna prasnic Seč, spadající pod Lubskou zemědělskou, a to na místě dosavadní porodny prasat. Místní se bojí zápachu, hluku i hmyzu. Sepsali petici a snaží se stavbě zabránit.

Haly pro odchov kuřat na Klatovsku. Podobné chce Lubská zemědělská a.s. vystavět v Chocenickém Újezdu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Na kraji vsi je nyní porodna prasat a odchovna selat. Zatímco druhý z objektů zůstane, první by měl jít k zemi a nahradit by ho měly dvě haly na odchov kuřat. V každé z hal by mělo být zhruba 20 tisíc ptáků, a to v sedmi turnusech ročně, vždy se zhruba dvoutýdenní přestávkou.