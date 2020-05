Nápor na kadeřnické salóny bude po dvouměsíční pauze značný. Termíny zaplnili zákaznici krátce po zveřejnění nového termínu, od kdy budou moci tyto provozovny opět otevřít. Většina má plno minimálně do konce května.

„Abychom dohnali dvouměsíční skluz, budeme dělat dvanáct hodin denně. Problém to bude s rouškou, ne tak ještě s ochranným štítem. Bude se nám špatně dýchat,“ reagovala kadeřnice Kristina Nováková z Drahanovic, která se už těší na svoje zákaznice.

„Obávám se, že se řada z nás může ocitnout na hraně kolapsu,“ hodnotila podmínky kadeřnice, jejíž provozovna má navíc okno na jih. Udělat frizúru s nasazeným štítem, který odráží světlo, může být také náročnější. Při tepelné úpravě kadeří se bude hodně mlžit a bude kadeřnici překážet.

Ztížené podmínky k práci a zejména hygienická opatření omezující počet zákaznic v provozovně budou mít dopad na objem práce, kterou kadeřnice v nouzovém stavu odvedou. „Počet zákaznic za den bude poloviční proti normálnímu stavu,“ odhadovala Nováková.

Velká spotřeba materiálu

Kadeřnice se obává zhoršené dostupnosti ochranných pomůcek a navyšování jejich ceny. Například u rukavic, které používá při práci, už vylétla o 200 procent. „Objem materiálu, který spotřebujeme, bude značný, ať jde o jednorázové ručníky, pláštěnky či rukavice. Může být brzy problém sehnat potřebné množství,“ popisovala.

Klienti kadeřnických salónů by měli počítat s tím, že kadeřnice budou muset upravit ceny. „V mém případě minimálně o pořizovací cenu pomůcek,“ pokrčila rameny Kristina Nováková, která i kvůli tomu, že působí na venkově, drží dlouhodobě ceny na nízké úrovni. „Mírné zdražení bude nevyhnutelné,“ dodala.

Poukazuje na to, že opatření ministerstva zdravotnictví nezohledňuje velikost provozovny ani umístění. „Jsem tu sama a zákaznice mám pouze z našeho mikroregionu, všechny je znám. Přitom musím dodržet stejná hygienická opatření jako velký salón v obchodním centru v hlavním městě, kam přichází kdokoliv a v případě přenosu nákazy nemusí být snadné tohoto zákazníka dohledat. Mělo by to být rozlišeno,“ uvedla kadeřnice.

Pomoc obce

Opřít se v těchto dnech však mohla o obec, která schválila kadeřnictví prominutí nájmu. „Krizový štáb obce doporučil radě, aby prominula placení nájmu za březen a duben. Neplatí jen pro kadeřnictví, ale i hostinského či lékaře. Chtěli jsme dát alespoň symbolicky najevo, že samosprávě velice záleží na zachování těchto důležitých služeb v obci,“ sdělil starosta Drahanovic Tomáš Kröner