Zatímco v čele procesí kráčeli v hábitech mudrců z dálného Východu ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš, se svým personálním manažerem Daliborem Jiráskem a spolupracovnicemi Lenkou Kaňovskou a Táňou Valovou, za zády jim dotvářela kulisu tříkrálová trojice na koních z Ranče Nevada na Smraďavce a devítiletý velbloud Paša.

„Zatímco Paša je součástí kolednického průvodu v Hradišti teprve podruhé, osmiletí hřebci Hindrik a Báro se třináctiletým valachem Tobym, se tříkrálového zahájení tady účastní už dlouhodobě,“ prozradila Deníku Kristýna Bachová z Ranče Nevada.

Tradiční zastávku toto netradiční procesí nemohlo vynechat u tamní radnice, kde koledníky přivítali kromě starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy a všech tří místostarostů, také muzikanti Evžen Uher, Pavel Štulír a Michal Buček.

„Tak vás tady za celou radnici vítám a doufám, že obyvatelé našeho královského města budou, tak jako i v minulých letech, štědří a pomohou tím dobré věci,“ řekl Stanislav Blaha.

Po krátkém občerstvení koledníci obrazili ještě jednou střed Uherského Hradiště, aby svou páteční cestu zakončili zpěvem koled u místní fary.

„V našem městě vyrazí do ulic celkem 45 skupinek koledníků, a to hned po sobotní ranní mši svaté v kostele sv. Františka Xaverského, kde jim požehná Páter Říha. Do 14. ledna by měli zvládnou obejít celé Uherské Hradiště,“ prozradil Dalibor Jirásek.

Až do 14. ledna bude možné potkávat v ulicích skupinky koledníků doprovázené vždy vedoucím, starším 15 let s průkazkou koledníka a plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se musí shodovat s číslem průkazky.

Pokladnička nemůže postrádat nálepku s logem Charity a číslem. Posláním Tříkrálové sbírky je pomáhat těm, kteří si sami pomoct nedokážou.