Další sebevrah. Strojvedoucí Pendolina nemá nouzi o dramatické chvíle

Další sebevrah. Druhý během jednoho měsíce. Žatečan Ivo Valášek deset let řídí soupravy Pendolino, v poslední době nemá na českých železničních tratích nouze o dramatické situace. V únoru cestou z Prahy do Ostravy se v jeho vlaku pobodal nožem muž, v pátek se při jízdě z Prahy do Františkových Lázní v soupravě předávkoval mladík prášky.

Strojvedoucí Pendolina Ivo Valášek ze Žatce. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Stál jsem na nádraží v Plzni - Jižní Předměstí a chystal jsem se vyjet dál na Cheb. V tom mi volal dispečer, ať nikam neodjíždím, že v soupravě bude policejní zásah,“ vzpomněl Ivo Valášek. „Byla to pro mě překvapivá informace, vůbec o ničem jsem nevěděl,“ dodal. Vystoupil ze své kabiny, na peróně spatřil tři policisty. „Jak jsem později pochopil, v prvním voze jel mladík, který se předávkoval léky. Ve svém batohu jich měl velké množství. O svém úmyslu se zabít, informoval prostřednictvím SMS svého známého, sdělil mu, že se nachází v Pendolinu a kam jede. Onen příjemce zprávy pak zalarmoval policii,“ popsal Valášek. Cestující ve vlaku Pendolino vyhrožoval sebevraždou. Nakonec se bodl do hrudníku Po nich na plzeňské nádraží dorazily sanitky se záchranáři, kteří mladíka odvezli do nemocnice. „S poruchou vědomí byl převezen do Fakultní nemocnice v Plzni,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová. Souprava kvůli sebevrahovi nabrala dvacetiminutové zpoždění. Pořezal se nožem na krku Jinak tomu bylo při únorovém incidentu v Pendolinu směrem z Prahy na Ostravu. „Před Hoštejnem do kabiny přišel vlakvedoucí s tím, že ve třetím vagónu sedí člověk, který se pořezal nožem na krku. Kolem něj je krev a říká, ať si ho nikdo nevšímá, že chce v klidu umřít,“ popsal Ivo Valášek začátek dramatu. V lesnatých kopcích mezi Lanškrounem a Zábřehem nebyl v údolí Moravské Sázavy mobilní signál, událost proto oznámil vysílačkou dispečerovi v Přerově. „Řekl jsem mu, že zastavím v Zábřehu a aby tam byla policie a sanitka,“ přiblížil Valášek. Pobodaný muž v pendolinu: Ke konfliktu nedošlo kvůli roušce, uvedla policie Na zmíněném nádraží cestující ze soupravy vystoupili a policisté vyjednávali s mužem. Naštěstí nebyl agresivní, chtěl ublížit jen sám sobě. To také učinil, bodl se do hrudníku a ve vážném stavu skončil v nemocnici. „Cestující z Pendolina pokračovali v cestě dalšími dvěma spoji,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Ivo Valášek do Bohumína pak převezl prázdnou soupravu.