Čtyřiačtyřicetiletý Libor Šedina rozšířil svoje životní dílo, tzv. Bechyňský pohyblivý betlém o další postavy, stavby i pohyby. K výročí letos s tatínkem Karlem Šedinou vybrali speciální díla. „Letos slavíme kulaté výročí 800 let od prvního sestaveného betlému na světě svatým Františkem z Assisi, první jesličky byly hrané v přírodě. A tak jsme letos výstavu věnovali výhradně přírodním a zejména dřevěným betlémům,“ prozradil řezbář, nadšenec a sběratel.

Vždy přichází první

Letos společně se svým třiasedmdesátiletým otcem, také řezbářem, otevřeli suterén svého domu veřejnosti již poosmé. Mezi první návštěvníky tradičně patřil Jiří Bílek s maminkou Martinou. „Každoročně jsme tu první, líbí se nám to moc, proto sem chodíme. Je to taková naše tradice, děláme i první zápis do návštěvní knihy. Vždy si tu uvědomíme, že se už blíží Vánoce,“ uvedli.

Aby se návštěvníkům dřevěné domečky s desítkami postav neokoukaly, vystavili Šedinovi pro změnu jiné části velkého blatského betlému, které ještě neprezentovali. Nesmí ale chybět několik tradičních papírových jesliček, jako je Ladův či Alšův betlém. „Nejvíce ale lidi zajímá náš mechanický betlém, který každý rok doplňuji. Je to hit,“ prozradil Libor Šedina.

Inspirací jsou skuteční lidé i stavby

Jsou v něm typické stavby i bechyňské osobnosti. „Člověk zná i ten příběh, pan Šedina rád vypráví, ke každé postavě, i k tomu umrlci v rakvi v nepohyblivém betlému. Většinou jde o lidi, které viděli nebo znali, to je na tom zajímavé,“ míní dvaadvacetiletý Bílek. „Všechno je dokonalé, závěsy i další detaily,“ dodává maminka Martina.

Pohyblivý betlém podle Jiřího zůstane věčnou památkou na lázeňské městečko nad Lužnicí. „Jako bechyňský patriot, to mohu jenom kvitovat. Autor zvěčnil pro Bechyni typické postavy i budovy, díky němu zůstanou zachovány pro budoucí generace,“ míní.

Betlémy u Šedinů od 10. prosince čekají na své obdivovatele. K vidění jsou denně od 10 do 17 hodin v ulici U Stadionu v Bechyni.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Chodí se na něj dívat asi nejraději ze všech exponátů a sleduje pozorně pokroky a rozšíření obrovské mechanické dřevěné stavby. „Mou nejoblíbenější částí je keramická škola, bydlíme hned vedle a studoval jsem ji. Je to pro mě srdcová záležitost,“ podotkl Bílek.

Dotýkat jen očima

Novinkou je bechyňská synagoga i výjevy z místní části Senožaty. „Máme tu návesní kapli se zvoničkou zasvěcenou panně Marii, stavbu Máje před velkým statkem na návsi či práci rolníků na poli. Vyřezal jsem i jediný bechyňský dům se sgrafitem,“ popsal nové výjevy Libor Šedina.

Děti milují pohyb a zvláštní vrzavý zvuk celé instalace. „Není to však žádná hračka, a tak se smí dotýkat jen očima,“ varuje je vždy.

Složitá mechanika i další plány

Mechanika je složitá a vymyslet ji, tak aby vše fungovalo, jak má, dá autorovi zabrat. „Otec se vždy bál pohyblivých betlémů, já se nechal inspirovat Krýzovými jesličkami a plním si tak sen. Je to hodně o šikovnosti a vymýšlení. Takovou mechaniku musíte domyslet, aby si nic nepřekáželo v pohybu,“ prozradil Libor Šedina.

Časem by mohl v betlému přibýt také typický most Duha, Křižíkova Bechyňka (pozn. red. první elektrifikovaná železniční dráha) či kostel svatého Matěje s vyhlídkovou věží. „Ještě je dost prostoru, máme stále kam pokračovat. Toto bechyňské panorama nesmí chybět, jen to musím promyslet,“ slíbil mladší z řezbářů.

Postavičky nepočítají, jsou jich totiž desítky až stovky. „To se musí vidět, každý si z toho něco odnese. Jestli to někdo chce spočítat, může to zkusit,“ zve případné zájemce o přesné statistické údaje. Více o tvorbě a rozsáhlé sbírce obou řezbářů psal Deník již dříve. (lep)