Hlavním organizátorem Sbírky potravin bude od letošního roku společně Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, zastupující sedm největších obchodních řetězců působících na českém trhu. Po úspěchu minulých let se pravidelná potravinová sbírka letos poprvé rozšíří také o jarní část a od letoška se tak bude konat vždy dvakrát ročně.

Další letošní novinkou bude podle organizátorů pilotní zařazení které umožní darovat potraviny přes on-line shopy iTesco.cz a Rohlik.cz. Dominantní však zůstane osvědčené darování potravin přímo v prodejnách obchodních řetězců. Na Havlíčkobrodsku bude spolupracovat na organizaci této humanitární akce Potravinová banka Vysočina v Ledči nad Sázavou.

Dobrovolníci vítáni

Sbírka se koná v sobotu 18. 5. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin. Akce se uskuteční v celkem 18 prodejnách napříč celým krajem Vysočina. „Potravinová banka samozřejmě uvítá každého dobrovolníka, který se bude chtít zapojit. Nejvíc ochotných rukou bude podle organizátorů potřeba v Ledči v supermarketu Billa, ve Světlé nad Sázavou v Penny, v chotěbořském Tescu v Havlíčkově Brodě v marketu Kaufland a Albert. Zájemci se mohou hlásit již nyní u koordinátorky Evy Šilhanové email: info@pbvzs.cz nebo telefon: 730 177 731,“ vzkázal za Potravinovou banku Vysočina Miroslav Krajcigr.

České potravinové banky v loňském roce rozdělily rekordní množství pomoci. Z patnácti bank směřovalo k potřebným celkem 4127 tun potravin a zboží z drogerií. Přišli si pro ně třeba lidé v nouzi nebo s handicapem, část zboží zamířila do azylových domů či domovů pro seniory. Meziročně se objem darovaného zboží od řetězců ztrojnásobil. Jak vysvětlil Krajcigr, pomohl k tomu i nový zákon, který nařizuje velkým obchodům, aby zboží, kterému brzy skončí trvanlivost, věnovaly právě potřebným.

Celkem 15 potravinových bank v České republice přijalo na své sklady téměř 4 200 tun potravin v roce 2018. Potravinová banka Vysočina shromáždila 84 tun a v rámci spolupráce s 25 odběratelskými neziskovými organizacemi se dostala potravinová pomoc 6 500 osob v našem regionu.

Proti plýtvání

Potraviny jsou dnes nedostatkovým zbožím nejen v chudých afrických oblastech, ale využít je potřebují také sociálně slabší rodiny v tuzemsku. Na Vysočině toto zařízení pomáhá lidem zažehnat krizi. Šéfem Potravinové banky Vysočina je Miroslav Krajcigr a žena, která s myšlenkou na založení přišla, je Iveta Vrbová. "Spolupracujeme se všemi potravinovými bankami. Potraviny rozdáváme všem neziskovým organizacím, protože pro nás jsou důležití klienti," konstatuje Miroslav Krajcigr.



Podle Vrbové jsou potravinové banky bojem proti plýtvání potravinami. „Zachraňujeme potraviny, které by jinak skončily na skládce. Všechny takové, které vám v obchodě spadnou a jsou neprodejné, zachráníme. Přidanou hodnotou je, že je distribuujeme do sociálních služeb a oni do rodin, či jednotlivcům, kteří se nachází na hranici chudoby. Personál je sesbírá, zavolají nám do potravinové banky, nebo už máme také nasmlouvané organizace, které si je vyzvedávají. Potravinová banka jinak nemůže rozdávat fyzickým osobám," zdůraznila Vrbová.

V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a logistické centrum v Modleticích u Prahy. Banky mají celkem 52 zaměstnanců, kterým v loňském roce prošlo rukama 4 127 tun potravin a drogerie. Jejich darování totiž probíhá průběžně po celý rok. Také v tomto případě podávají pomocnou ruku jednotlivé obchodní řetězce, jež navyšují dary od svých zákazníků a podporují potravinové banky také finančními prostředky