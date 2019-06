Středeční odpolední bouračka na silnici první třídy mezi Choustníkovým Hradištěm a Kocbeřemi vzala život dvěma lidem.

Osmašedesátiletý řidič mířil ve směru od Jaroměře na Trutnov. Jeho Volkswagen Touran vyjel do protisměru, sjel mimo vozovku a čelně narazil do betonového mostku.

Na místě zahynuli šofér a 40letá žena, která seděla za ním. Třiačtyřicetiletý muž, jenž seděl vedle řidiče, byl s vážnými zraněními transportován vrtulníkem Letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „U řidiče byla nařízena soudní pitva z důvodu vyloučení požití alkoholu a zjištění, zda nehavaroval kvůli zdravotním komplikacím,“ uvedla po tragické havárii policejní mluvčí Iva Kormošová.

Je to už třetí smrtelná nehoda ve velmi krátké době, která se odehrála na Královédvorsku. Před týdnem v úterý zemřeli 33letý řidič octavie a jeho 44letá spolujezdkyně na silnici mezi Kocbeřemi a Dvorem Králové. Nepřežili střet s nákladním vozem. V pondělí 13. května zahynula 42letá řidička na nechráněném železničním přejezdu v Bílé Třemešné. Na koleje vjela zrovna v momentě, kdy tudy projížděl rychlík z Liberce do Pardubic.

Od začátku letošního roku zemřelo při nehodách na Trutnovsku již sedm lidí. Za celý loňský rok zahynuly při bouračkách čtyři osoby, v roce 2017 tři. Letos není ještě ani polovina roku a tato bilance je výrazně překonaná.

„Je to nelichotivý výsledek. Výrazně k němu přispěly dvě poslední tragické nehody, při kterých vždy zemřeli najednou dva lidé. Tím statistika narostla,“ vyjádřil se k situaci ředitel trutnovského dopravního inspektorátu Policie ČR Jiří Prouza.

„Je to bohužel smutná souhra náhod, že ve dvou týdnech máme dvě tak tragické nehody. Za 14 dní 4 mrtví… To za osm let, co jsem vedoucím na dopravním inspektorátu, nepamatuji,“ dodal. Co tragické havárie způsobilo, nechtěl v tuto chvíli komentovat. „U středeční nehody příčinu ještě vyšetřujeme. V předchozím případě sehrála hlavní roli rychlost. Bylo to nezvládnutí vozidla řidičem. Těžko budeme hledat jiné příčiny,“ konstatoval Jiří Prouza.