„Naše instituce byla oficiálně oslovena Ministerstvem kultury ČR, aby prověřila možnost využití Hanáckých kasáren. V této věci nás oslovil také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je spravuje,“ potvrdil Ondřej Zatloukal.

Ten byl dočasně pověřen vedením olomouckého Muzea umění poté, co bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal z funkce ředitele Michala Soukupa. Měsíc čerstvou záležitost berou zástupci instituce vážně.

„Dokončuje se objemová studie, která nám určí výši prostředků pro rekonstrukci objektu. Současně prověřujeme i výši provozních nákladů a personálního obsazení,“ informoval Zatloukal.

Na základě výsledků studie i několika odborných setkání na půdě ministerstva se pro jednu ze dvou variant rozhodnou do konce října. Podle tehdejšího ředitele Muzea umění je však reálnější původní návrh.

„Předběžný rozpočet na rekonstrukci kasáren je dvojnásobně vyšší než to, co máme nyní alokováno pro proluku. Dalším problémem je, pokud bychom se rozhodli pro novou možnost, co bude s prolukou,“ reagoval Michal Soukup.

Zaorálek vrátil Šépku do hry

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) minulý pátek při své návštěvě Olomouce označil projekt SEFO za mimořádné významný. Zatímco jeho předchůdce ve funkci Antonín Staněk požadoval vypsání architektonické soutěže, Zaorálek tento krok vnímá jako riziko.

Kvůli dalšímu zpoždění by hrozilo odebrání vládou přidělených 593 milionů korun.

Soutěž, která dosud vypsána nebyla, vyloučil a podobu výstavních prostor nechal v gesci muzea. Vrátil tak do hry projekt architekta Jana Šépky, o němž se v souvislosti se Středoevropským fórem mluví od počátku.

Stále chybí povolení i projekt

Stavba měla začít v roce 2021 a skončit po třech letech. Už teď je ale jisté, že se práce opozdí. Stále chybí stavební povolení i projektová dokumentace.

Mohou za to především spory mezi bývalým ministrem kultury Antonínem Staňkem a Muzeem umění Olomouc, které vygradovaly letos na jaře odvoláním ředitele muzea Michala Soukupa.

Podle olomouckého ex-primátora selhal při přípravě a řízení projektu stavby Středoevropského fóra v období od září 2018 do dubna 2019. Za údajně předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech k projektu na něj podal trestní oznámení, stejně jako na Soukupova předchůdce Pavla Zatloukala.

„Jsem přesvědčený, že k trestným činům nedošlo,“ řekl Zaorálek a za jednání svého stranického kolegy se oběma mužům osobně omluvil.

Zároveň slíbil, že zruší v červenci vyhlášené výběrové řízení a do funkce ředitele jmenuje Ondřeje Zatloukala.

„Díky jeho manažerským schopnostem se v těžké době instituce semkla a zaměstnanci muzea drželi při sobě,“ vysvětlil ministr. Zatloukalovým zástupcem by se měl stát Michal Soukup.

Plány na jedinečnou galerii současného umění Visegrádské čtyřky v Olomouci budí emoce už deset let. Nejprve na realizaci projektu chyběly peníze.

Ze státního rozpočtu vláda uvolnila 593 miliony korun letos v lednu. Roky trvalo vykoupení pozemků, za jejichž cenu byli oba teď již bývalí ředitelé muzea kritizováni.

Podle původních plánů se měl realizovat Šépkův projekt, jenomže Antonín Staněk se následně rozhodl pro vypsání architektonické soutěže. Po uklidnění situace zbývá zvolit lokalitu.

Architekt Jan Šépka: Kasárna nepovažuji za reálné



Věřím, že krok pana ministra Zaorálka je správný. Jak v rozhodnutí o Středoevropském fóru, tak ve volbě ředitele Muzea umění Olomouc. S panem Soukupem jsem v kontaktu, takže o nové možnosti využít pro projekt Hanácká kasárna vím, bavili jsme se o ni. Nepovažuji to však za reálné. Instituce by přišla o všechny schválené investice ve výši 593 milionů korun a musela by shánět nové, což v případě kasáren bude okolo 1,5 miliardy korun. To je na Olomouc obrovská suma, kterou by jen těžko získala.



Přijde mi to spíš jako poslední zoufalá snaha pana Staňka o zvrácení situace okolo proluky, protože se mu nedařilo rozvázat smlouvu s již smluvenou firmou. Kasárna představují objekt, který lze jen těžko využít pro takovou expozici. Ideální způsob vystavování s přirozeným horním světlem zde nepřipadá do úvahy. Stejně tak zde není větší prostor pro pořádání přednášek a besed, případně zahajování výstav.



Je logické, že se muzeum nyní bude nějakou dobu touto nabídkou ministerstva kultury zabývat, ale podle mě by se mělo rozhodnout co nejdříve. Nejlépe do konce září. Projekt nabral minimálně rok zpoždění, je potřeba začít řešit stavební povolení a projektovou dokumentaci. Každopádně jsem rád, že se situace uklidnila a jednání mohou pokračovat.