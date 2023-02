Potvrzují to čísla statistiků i údaje zdravotních pojišťoven. V Česku nyní působí přes devět tisíc zubních lékařů. Jejich průměrný věk je kolem padesáti let. Ordinace tak častěji musí přebírat mladší lékaři, ti ale chtějí zůstávat ve větších městech. Nového zubaře tak lidé častěji hledají za hranicemi kraje, nebo si na uvolnění místa počkají dlouhé měsíce až roky.

Zubařům se do menších obcí nechce. Neláká je ani ordinace či městský byt

„Bývalý ošetřující zubní lékař odešel do penze. S novou paní zubařkou jsem nebyl spokojený, proto jsem začal hledat nového zubaře,“ uvedl Pardubák Robert, kterému se podařilo nového zubaře sehnat až po několika měsících hledání „Marně se snažím už půl roku a všude mně bylo řečeno, že je plná kapacita,“ popsala svou zkušenost Pardubačka Karolína.

Na jednoho zubního lékaře v kraji připadá zhruba 1737 pacientů.

V Pardubicích volná místa hlásí například stomatologické kliniky. Ale má to háček: Mnohé z nich totiž neuzavírají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a lidé si musí veškerá ošetření platit sami. „Zubaře sice mám, ale když mám nějaký problém, nechám u něj skoro celý důchod,“ posteskla si seniorka Jarmila. Péče o chrup není laciná záležitost a pro mnohé se v hotovosti placený zákrok stává finančně nedostupným.

Když je nejhůř, pacienti mohou v akutních případech využít stomatologickou pohotovost v pardubické nemocnici.

Volní zubaři: Pomůže mapa

Zubaře si lidé na Pardubicku mohou vyhledat i na speciálním webu, kde je mapa, na které lidé najdou ordinace jak praktických a dětských lékařů, tak specialistů a zubařů v Pardubickém kraji. U jednotlivých lékařů lidé najdou adresu ordinace, její webové stránky i telefonní číslo. Pardubický kraj digitální mapu zprovoznil už loni.

Češi marně shánějí zubaře. Na ošetření jezdí lidé i přes sto kilometrů daleko

Mapu zubařů, ale i dalších lékařů najdete ZDE

„V aplikaci jsou všichni lékaři, kteří jsou registrovaní na území Pardubického kraje. My jsme je potom rozdělili podle druhu poskytované péče a podle oborů, aby si občan mohl vyfiltrovat jen to, co ho zajímá,“ přiblížila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matušková.

„Aktuálně nebereme, zeptejte se pojišťovny,“ omlouvají se často sestřičky ze zubních ordinací. Takové odpovědi slýchají lidé při marné sháňce po volném stomatologovi ve svém okolí nejčastěji.

Poradit může i pojišťovna

„Povinností pojišťovny je sice zajistit péči, nemá ale kolikrát možnost učinit tak v místě, kde člověk žije. Proto se stává, že se člověk u nás k této péči nedostane a je odkázán na lékaře, který zrovna pacienty přijímá, a je to bohužel za hranicemi kraje,“ řekla Deníku krajská zastupitelka Andrea Linhartová.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se od 1. ledna rozhodla také motivovat lékaře k otevření nových ordinací v lokalitách se zhoršenou dostupností. Jednorázové bonusy nabízí i stomatologům, u nichž půjde o 500 tisíc korun. Nový doktor bude muset postupně zaregistrovat dohodnutý počet pojištěnců VZP do své péče a zároveň dodržet požadovaný rozsah a ordinační dobu.

Zubařů je v Česku víc než dost, i když se to nezdá, říká Roman Šmucler

Nad tento jednorázový bonus pro nové poskytovatele mají být za svoji práci v daných lokalitách lépe ohodnoceni také stávající lékaři. „V případě stomatologů půjde o navýšení úhrady výkonů o 10 procent,“ řekl náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči Jan Bodnár.

Bez systematické zubní péče je podle Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, asi 600 tisíc lidí. Pro dostatečné pokrytí zdravotní péče v Česku chybí podle Všeobecné zdravotní pojišťovny minimálně 64 zubařů.