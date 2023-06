Gerlinde a Freia, tak se jmenují vnučky světově proslulého fotografa Šumavy Josefa Seidela. Jsou to již dámy v letech, oběma je přes osmdesát let, ale vitalita jim ani v nejmenším nechybí. V pátek 2. června přijely na návštěvu do svého rodného města a rodného domu, v němž dnes sídlí Museum Fotoateliér Seidel, a s sebou vzali i Seidelovu pravnučku a prapravnučku.

Svůj rodný dům, současné Museum Fotoateliér Seidel v českokrumlovské Linecké ulici, navštívily vnučky světově proslulého fotografa Josefa Seidela. Zleva: Freia Richwien, Gerlinde Frank, Sylvie a Felicitas Baumannovy a Petr Hudičák, kurátor muzea. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Svůj rodný dům, v němž dnes sídlí pokladna muzea a který sousedí s domem se slavným ateliérem, musely opustit, když měla Freia nastoupit do druhé třídy a Gerlindě byly čtyři roky. Nyní se do něj, u příležitosti patnáctých narozenin muzea, zase vrátily. „Maminka byla smutná, když jsme museli odejít, ale to je život, my to jako malé tak nebraly,“ přiblížila vzpomínky na těžké období dětství Freia, která se stala knihovnicí a pracovala v univerzitní knihovně ve Würzburgu v Bavorsku, zatímco Gerlinda vystudovala učitelství a celý život učila na prvním stupni základní školy. „Lehké jsme to neměly ani jako děti v Německu. Z jednoho domova nás vyhnaly a ve druhém nás nechtěli přijmout, nepatřily jsme ani sem, ani tam. Ale každý má v životě nějaké potíže,“ dodala smířlivě.

Po slavnostním uvítání v Museu Fotoateliér Seidel a prohlídce svého bývalého pokojíčku, který měly v patře domu s pokladnou, si prohlédly i dům s fotoateliérem, přičemž s láskou vzpomínaly na dobu, kterou v něm prožily.

„I já ráda fotím, zejména lidi a zvířata – a nejvíc koně,“ doplnila se smíchem patnáctiletá Felicitas Baumann, prapravnučka Josefa Seidela, která svou babičku a pratetu do Krumlova, společně se svou maminkou Sylvií, doprovodila. „A hlavně jsem nadšená jezdkyně, to je moje největší vášeň.“

Zleva: Freia Richwien, Gerlinde Frank, Sylvie a Felicitas Baumannovy.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Fotograf Josef Seidel měl s manželkou Elisabeth tři syny: dvojčata Františka a Helmuta (nar. 1908) a nejmladšího Arnolda (nar. 1910). „Nejmladší Arnold padl ve druhé světové válce na Ukrajině v listopadu 1943. František, který vedl fotografický podnik po otcově smrti, nemusel jako antifašista po válce opustit Československo a v rodném domě dožil až do roku 1997,“ přiblížila vedoucí muzea Zdena Mrázková. „Třetí syn Helmut musel v červnu 1946 spolu s dalšími obyvateli Českého Krumlova do odsunu, a to i se svou rodinou, tedy manželkou Anne a také s malými dcerkami Gerlinde (nar. 1937) a Freiou (nar. 1942).“

V Krumlově zůstala, se svým synem Františkem, babička dívek Elisabeth, která už své vnučky nikdy neviděla. „Kromě povolených zavazadel si s sebou Helmutova rodina odvezla i vzpomínky, které možná časem ztratily na své ostrosti, přesto jsou nenahraditelným svědectvím doby,“

Seidelovy vnučky Gerlinde Frank a Freia Richwien stály před lety u slavnostního otevření muzea věnované památce jejich děda a i po celou dobu jeho fungování tam příležitostně zavítaly se svými rodinami. „Byli našimi nejvzácnějšími hosty a zároveň nejobávanějšími kritiky. Ony však vždy především chválily a povzbuzovaly k další práci,“ doplnila vedoucí muzea s tím, že jejich dvoudenní návštěva v Českém Krumlově, ve dnech 2. – 3. června letošního roku, je nejen dialogem mezi Českem a Bavorskem a mezi zmizelým a současným Krumlovem, ale zejména mostem mezi generacemi.

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově bylo slavnostně otevřeno v červnu 2008. Vilu legendárního fotografa Šumavy odkoupil Českokrumlovský rozvojový fond od jedné z dědiček rodiny, paní Sofie Richter (sestra Marie Seidelové, která byla manželkou fotografa Františka Seidela) v roce 2005 a v hned zahájil rozsáhlou rekonstrukci.

Před devastací bylo zachráněno téměř kompletní vybavení domu – počínaje starými fotoaparáty, rekvizitami, vybavením fotokomory přes památky na každodenní život rodiny, až po jedinečný archiv zahrnující na 140 000 skleněných a celuloidových negativů. Muzeum je letos otevřeno jubilejním 15. rokem a ročně přivítá na 13 000 návštěvníků. Na 6 000 z nich zažije i fotografování v původním ateliéru tak, jak to bývalo za časů našich babiček.