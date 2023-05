/FOTO, VIDEO/ Spolek Veteráni Litvínov rozšířil výběh pro zvířata v selském dvorku, který je součástí retro muzea vedle litvínovského nádraží. Návštěvníci najdou v ohradě například shetlandského poníka a krávu skotského náhorního skotu. Novinkou jsou i další prasátka, z toho jedno z nich je terapeutické. „Děti si ho mohou pohladit. On i poslouchá. Když řeknete sedni, tak si sedne,“ řekl předseda spolku Tomáš Urban.

Retro muzeum a selský dvorek v Litvínově. | Video: Deník/Martin Vokurka

Na dvorku doplněném o venkovské expozice, občerstvení a posezení ve stínu žije asi stovka zvířat, zejména hospodářská, od křepelek po osla. Na dvorek se vchází přes retro muzeum se starými auty a exponáty, které ukazují život ve 20. století. Celý areál je otevřen od dubna do konce září o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé je 150 korun, pro děti od tří let 30 korun.