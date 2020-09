"Dohodli jsme se s hygieniky, že v průběhu příštího týdne zavedeme distanční výuku ve všech pražských středních a vysokých školách. Když jsem to navrhoval na začátku týdne, nebyla na tom bohužel ještě shoda," sdělil nejprve na Twitteru.

A nešlo by se to nejdřív domluvit předem a pak až dávat post na twitter??

Hezký den — Karl Marten (@Karl__Marten) September 18, 2020

Později ovšem upřesnil, že ve skutečnosti dojde k distanční výuce jen u vysokých škol a středních škol se (zatím) netýká. Přechod na tuto výuku na středních školách si podle něj zatím pražští hygienici chtějí nechat v záloze. Opatření by mělo vstoupit v platnost někdy v příštím týdnu.

"Všem, které jsem zmátl, se omlouvám. Neudělal jsem to schválně, ale po schůzce s ministry zdravotnictví a školství jsem pochopil, že distanční výuka se týká i středních škol," řekl Pražskému deníku. "Sám bych podle čísel, která máme k dispozici, zavedení distanční výuky na středních školách viděl rád, ale hygienici k tomu zatím nevidí důvod, chtějí počkat na další data od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR," doplnil.

(Ne)překvapení ředitelé

Zmatky kolem primátorova chování na sociálních sítích měly dopad i na vedení pražských středních škol, i když ředitelé se nakonec vlastně ani nedivili. Problém s předáváním informací totiž mají už od jara. A určitě by přivítali lepší informace oficiálními kanály, než prostřednictvím sociálních sítí. Každopádně se pár desítek minut chystali na distanční výuku, než se ukázalo, že věc se má jinak.

„Primátorova tweetu jsem si všimla a teď se dozvídám, že byl nepřesný. Informace hledáme hlavně ve veřejných zdrojích, protože oficiálně je obvykle dostáváme až jako poslední. Informační zmatek je velký, ale už jsme si zvykli,“ řekla ředitelka soukromé školy PORG Dagmar Dluhošová.

Její škola je na distanční výuku a případné zavření připravena. „Distančně učit umíme. Máme vypracované pokyny a i teď kombinujeme prezenční a distanční výuku, protože některé třídy máme v karanténě,“ uvedla pro Pražský deník.

„Je to poněkud zvláštní způsob, jak něco oznamovat,“ přidala se ředitelka školy Michael Monika Hrubešová. „Studenti mi hlásili hned, že školu zavírají a pak hned, že to tak není,“popsala.

I její škola je na distanční výuku připravena, protože si ji vyzkoušeli už na jaře. Pokud by k distanční výuce došlo, doufá, že pro praktická cvičení budou mít výjimku. „Jsme umělecká škola a studenti hodně pracují v našich ateliérech,“ řekla Hrubešová.

"Je to zmatek," řekla řekla zase ředitelka Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Po zveřejnění původní informace od primátora ji podle ní již někteří rodiče začali posílat dotazy, zda se výuka na dálku bude týkat i víceletého gymnázia, nebo pouze čtyřletého. Mezitím ale Hřib informaci na svém twitterovém účtu změnil.

Nedůvěřiví rodičů

Někteří rodiče už proto raději vzali situaci do svých rukou, protože na informace oficiálních představitelů země či města se nemohou spolehnout. Ačkoli se distanční výuka týká jen vysokých škol, nechtějí čekat na další zpřísnění opatření.

„Exponenciální nárůst nakažených z posledních dvou dnů mě vedl k tomu, že je dnes syn ve škole naposledy. S manželem už jen řešíme, zda poslat paní učitelce omluvenku typu syn je nachlazený, anebo rovnou přiznat, že nemáme důvěru v opatření, jaká v posledních dnech předvádí, respektive nepředvádí česká vláda. Mám staré rodiče, kteří potřebuji moji pravidelnou pomoc. Neumím si představit, že bych jim namísto toho mávala skrz zavřené okno,“ řekla anonymně Pražskému deníku matka druháka (její totožnost redakce zná).

Primátor to hned po opravě mylných informací schytal na Twitteru. Lidé se ho ptali, proč dělá zmatky a také, zda by nebylo lepší se nejdřív pořádně domluvit a až pak začít psát na sociální sítě. "Nešlo, protože by nebyl pan Hřib nejrychlejší. Rychlost se dneska počítá. Že se to pak dementuje, to už je druhá stránka věci. Historie se na dementi neptá…" odpovídala na dotaz, zda se nešlo nejdřív domluvit, uživatelka Zuzana.

S kritikou se ozvala i nejsilnější opoziční strana. "Komunikace ze strany primátora Hřiba je opět děsivá. O svém plánu neinformoval vůbec nikoho, Pražany, opozici, ani své koaliční partnery. I rektoři dotčených vysokých škol si opatření museli přečíst z jeho twitteru, nikdo se jich neptal na názor. To považuji za skandální,“ řekla předsedkyně pražských zastupitelů za ODS Alexandra Udženija.