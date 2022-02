„Aktuálně máme například velký problém s novou zastávkou na znamení u železniční stanice v Babicích nad Svitavou. Hlava mi nebere, jak ji někdo mohl povolit na tomto místě v semaforovém stání. Na zelenou tam vjíždíme s tím, že nikdy nevíme, kolik času máme na odbavení cestujících,“ řekl jeden z řidičů výlukových autobusů. Přál si zůstat v anonymitě.

Dodal, že interval, než blikne červená, je v tomto úseku kolem tří a půl minut. Někdy na zastávce nikdo není nebo nevystupuje a autobus jen projíždí. Jindy se tam ale zdrží déle a to už v protisměru přijíždí kolona osobních a nákladních aut do míst, kde se nedá vyhnout. „Prodloužit interval na semaforu není řešení. Protože pak se za ním tvoří kolona a auta stojí v nebezpečných úsecích, kde se nedá vyhnout a není vidět do zatáček,“ poznamenal muž.

Zastávce těsně před startem prosincové výluky nedala zelenou policie, kvůli bezpečnosti. Po několika týdnech jednání ji za zhruba tři sta tisíc vybudovaly České dráhy. Je ohraničená betonovými bloky se zábradlím. „Zřízení autobusové zastávky v semaforovém úseku bylo požadavkem dopravního inspektorátu policie včetně ochrany cestujících čekajících na autobus v podobě betonových city bloků,“ informovala krajská mluvčí Alena Knotková.

Dodala, že v této zastávce platí pravidlo, že řidič cestující odbaví až v následující zastávce po trase. „Co je to za nesmysl? O žádném takovém pravidle nevíme. Není to ani technicky možné. Když pojedu z Babic do Adamova, tak v Adamově už na pokladně lístek z Babic v systému nenaťukám. Navíc když pojede někdo jenom tu jednu zastávku, jak bych ho naháněl, když tam vystupuje z Brna spousta jiných lidí,“ podivil se další řidič autobusu Pavel. Redakce jeho celé jméno má.

Společně s kolegy prý chápe, že pro některé cestující je zmíněná zastávka klíčová. Jejich počet zatím odhadují na dvě desítky. Navrhují, aby se zastávka přesunula o několik set metrů na bezpečnější místo. Buď k bývalé léčebně nebo v opačném směru k obloukovému silničnímu mostu. To je v tuto chvíli podle zástupců kraje nereálné. Podobně to vidí i někteří cestující. „Znamenalo by to jít několik set metrů po úzké silnici s řadou omezení, kde je velmi hustý provoz a pro chodce je to nebezpečné. Navíc často ve tmě. Současná zastávka mi přijde jako nejmenší zlo. Jsem rád, že tu nakonec po těch průtazích je. Pro některé lidi je to jediná možnost, když nejede vlak, jak se dostat k lékaři, do školy nebo na nákup,“ řekl jeden z cestujících Josef Pávek.

Řidiči výlukových autobusů také upozorňují na to, že semafory a kolony u nich mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou stále více prodlužují jejich dojezd do stanic. Tam přitom čekají další navazující spoje. „Už to začíná být neúnosné. Teď je několik dní nový semafor v Bílovicích nad Svitavou, kde kolona aut blokuje křižovatku na Řícmanice. Už to není jen ve špičce. Nestíháme jezdit včas a zpoždění narůstají,“ poznamenal autobusák Pavel.

Další velké problémy vidí řidiči autobusů v momentě, kdy po zmíněné trase kolem řeky začnou po oteplení ve velkém jezdit cyklisté. Jedná se totiž o jednu z nejvytíženějších cyklostras na jihu Moravy.

„To si nedokážu vůbec představit, jak to tam bude vypadat. Semafory nemůžou stihnout projet. Navíc se jim není kde vyhnout. V režimu, kdy kolem řeky jezdí ve velkém výlukové autobusy a stavební technika, si myslím, že je zaděláno na velký malér. Nabízí se tak otázka, jestli cyklisty z tohoto úseku neodklonit,“ uzavřel řidič.

Krajská mluvčí Alena Knotková k tomu poznamenala, že případné omezení jízdy cyklistů v dané lokalitě není v kompetenci Jihomoravského kraje jako objednatele veřejné dopravy. Vyjádření policie se Deníku nepodařilo do uzávěrky čtvrtečního vydání získat.

Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v kraji koordinuje integrovanou dopravu uvedl, že situace ve zmíněném úseku není tak horká. „Jezdím tam denně a výrazná zpoždění nezaznamenávám. Nic kritického. Když moc, tak je zpoždění do pěti minut. Nepočítáme, že bychom kvůli tomu měnili jízdní řády. Na silnici je řada omezení a její stav je takový, jaký je. Za nás je to ale v tuto chvíli sjízdná komunikace. A co se týká cyklistů, tak si myslím, že soudný člověk tam na kole v době výluky kvůli semaforům a hustému provozu jezdit nebude,“ dodal mluvčí Kordisu.