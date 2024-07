Nyní se město připravuje na revitalizaci starého koupaliště. Areál, jenž byl uzavřen kvůli havarijnímu stavu, projde rozsáhlou přestavbou, která ho promění v moderní sportovní a rekreační zónu. V blízkosti skateparku vznikne i pumptrack, který bude rozdělen na dětskou část a část pro začínající i pokročilé jezdce.

Od uzavření koupaliště se Semily pokoušely realizovat různé projekty na jeho oživení, avšak žádný z nich se nedočkal úspěchu. Až v loňském roce městské zastupitelstvo schválilo ambiciózní plán výstavby Areálu pro náctileté. Tento projekt zahrnuje skatepark, pumptrack, inline okruh a hřiště pro starší děti.

Architektonickou studii areálu zpracovala společnost Sportovní projekty za 237 tisíc korun bez daně. Studie, která byla představena veřejnosti 25. června, detailně popisuje rozmístění jednotlivých částí areálu a jejich využití.

Součástí projektu je skatepark, který bude umístěn v bývalém bazénu. Tento návrh se inspiruje počátky skateboardingu v USA, kdy v osmdesátých letech minulého století kvůli nedostatku vody zůstaly nenapuštěné bazény využívány jako prostor pro skejtování. Skatepark bude obsahovat nejen prostor v bazénu, ale i přilehlou plochu s různými skejtovacími prvky - zábradlí, betonové lavice a stromy.

Plavecké bloky zůstanou

Atmosféru bývalého koupaliště evokují detaily, například modře natřená plocha bazénu, startovací plavecké bloky a plůtky ze stálozelených keřů. Konstrukce skateparku bude celobetonová, což zajistí jeho dlouhou životnost a odolnost.

Inline okruh, který měří 273 metrů, bude veden kolem skateparku a dětského hřiště. Dráha bude propojena s inline okruhem na pravém břehu Jizery pomocí pěší a cyklistické lávky. Okruh bude mít asfaltový povrch a různé skejtovací prvky, které využijí inline bruslaři, koloběžkáři i cyklisté.

Šířka dráhy je 3,5 metru, zatáčky mají různé poloměry s minimálním poloměrem pět metrů a maximálním 14,5 metru.

Pumptrack, který lemuje západní stranu areálu, bude rozdělen na dětskou část a část pro začínající i pokročilé jezdce.

Dráha bude asfaltová s různorodými zatáčkami a vlnami, které nabídnou jezdcům variabilitu a atraktivitu. Nenajde se na něm kontinuální jumplina, ale ve dvou místech bude možné rozhodnout, jestli bude jezdec pokračovat po standardní pumptrackové vlně, nebo využije odbočku s jumplinovým skokem. Tyto jumpové odbočky výrazně zvyšují pestrost a atraktivitu okruhu.

Dětské hřiště bude umístěno mezi skateparkem a valem u řeky Jizery. Hřiště bude primárně určeno pro děti starší jedenácti let a bude obsahovat několik herních prvků, z nichž některé budou dynamické a některé pobytové.

Otevřený areál

Plán zahrnuje také realizaci obslužné páteřní komunikace mezi ulicí Jana Žižky/Luční a lávkou přes řeku Jizeru. Komunikace s asfaltovým povrchem bude široká 3,5 metru. Vedle ní povede metrový pás z betonové dlažby, který se v některých místech prolne s inline okruhem. Po obslužné komunikaci bude možné jezdit těžšími servisními vozidly, avšak primárně bude určena pro pěší, cyklisty, inline jezdce a koloběžkáře.

Areál bude otevřený a nepočítá se s jeho oplocením. Tento koncept podporuje myšlenku volného a otevřeného prostoru pro všechny návštěvníky.

Odhadované náklady na realizaci projektu přesahují 40 milionů korun. Realizace bude rozdělena do několika etap. „Jsem rád, že zastupitelstvo v loňském roce záměr přestavby koupaliště schválilo a v tuto chvíli máme zpracovanou studii. Věřím, že během dvou let by mohla vzniknout první etapa, která by měla představovat výstavbu pumptracku,“ uvedl místostarosta Tomáš Sábl.