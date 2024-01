A v posledních letech se trend ještě prohloubil. „Studenti ví, že nastupují na obor, kde musí mít jisté fyzické předpoklady. Bohužel, úroveň se pomalu propadá. Zjevně za to může i bezmála dvouleté trvání opatření proti šíření covidu,“ myslí si Sisr.

Dnešní děti se oproti školákům z devadesátých let zhoršily například v běhu:

Podobně to vidí i pedagog a metodik prevence Radim Skrbek, který má ve škole na starosti i fyzické tréninky mladých hasičů. „Fyzická kondice u dětí se zhoršuje. My víme podle výsledků testů, že letošní čtvrťáci měli v prvním ročníku lepší kondici než současní prváci, i když ani u nich není stoprocentní. Největší problém je v běhu. Pak se stane, že ho u maturity nezvládne.“

Vedení školy si uvědomilo, že s fyzickou kondicí studentů něco musí udělat.

Proto spustili pro první ročník oboru Požární ochrana ojedinělý projekt, který má zvýšit fyzickou kondici studentů. Radí jim odborníci ze společnosti Anderle Sport, která se specializuje na pohybovou přípravu mladých i vrcholových sportovců. Spolupracuje třeba s lezcem a olympionikem Adamem Ondrou nebo s prvoligovými fotbalovými a hokejovými týmy.

Studenti všech čtyř ročníků oboru Požární ochrana na Střední škole Semily absolvují fyzické testy dvakrát do rokaZdroj: SŠS/Daniel Sisr

„Někdy před dvěma lety jsem oslovil Josefa Anderleho. Byl jsem za ním v Praze. Zrovna měl v tréninku skupinku afrických fotbalistů. Chvíli na mě koukal nedůvěřivě, ale pak jsme se pochopili. Domluvili jsme se na dlouhodobější spolupráci.“

Ojedinělý projekt

Ojedinělý projekt odstartoval již v loňském roce, byť o něm studenti vlastně nevěděli. Šest pedagogů absolvovalo kurzy v tréninkovém centru Anderle Sport v Šumperku. Dojížděli sem na několik dní měsíčně. „Zároveň se otevřel dotační titul na digitalizaci školy. Napadlo nás spojit obě oblasti, tedy fyzickou přípravu a moderní technologie. Získali jsme tak desítky chytrých hodinek Garmin a oslovili softwarovou společnost Yarmill, která připravuje aplikace taktéž pro vrcholové sportovce,“ doplnil Sisr.

Slovo dalo slovo a technologická společnost připravila pro školu software, který v mnoha částech kopíruje programy pro vrcholové sportovce. Tak, aby nezahrnoval vícefázové tréninky. Celý projekt stál do dnešní doby statisíce korun a vše pokryly státní i evropské dotace.

Katastrofální kondici současných českých dětí se snaží změnit i stát:

Teď má škola nástroj, jak koncipovat hodiny tělesné výchovy, tréninkové programy ve sportovních kroužcích, ale také nabízet individuální tréninkové metody. „Jeden student je třeba silový typ, toho musíme popostrčit směrem k běhu. A zase naopak, běžce chceme motivovat k nabrání síly,“ vysvětlil Sisr.

Podle vedení školy nenastává v prvním ročníku oboru Požární ochrana žádný dril. „Samostatné tréninky jsou samozřejmě dobrovolné, nebudeme kontrolovat, zda si student opravdu odběhal, co má v plánu. Vidět to bude při pololetních fyzických testech. Studenty ale program zajímá už jen kvůli těm hodinkám,“ pousmál se zástupce ředitele.

Pedagogové mohou sledovat, jak se mění fyzická kondice třeba mezi studentem, který aktivně sportuje a tím, který využívá jen fyzickou přípravu v rámci školy.

I studenti jsou z nového programu nadšeni. Podařilo se totiž skloubit moderní technologie a přípravu na jejich budoucí povolání. „S kamarády se dost hecujeme, kdo bude lepší. Navíc jsme dostali ty hodinky, to je super věc,“ popsal jeden z oslovených studentů.

Individuální sportovní plán

Každý student má svůj individuální sportovní plán. Třeba Marek, který je znám svou zálibou v běhu, má na víkend připraven spíše zátěžový trénink. Právě proto, aby zesílil. Plánování pro všechny studenty zabralo několik měsíců.

V průměru mají studenti naprogramováno 40 procent měsíčních tréninků na vytrvalost, 20 na sílu, 10 na rychlost a zbylých 30 procent připadá na ostatní aktivity jako je protahování nebo aktivní regeneraci.

Škola očekává, že studenti zapojení do projektu, vezmou celou záležitost vážně. „Samozřejmě, může se najít student, který to bude flákat, ale myslím si, že soutěživost zvítězí. Určitě ale nebudeme stát nad každým s bičem v ruce,“ dodal Sisr.

Více než čtvrtina dětí v ČR měla podle studie z roku 2021 nadváhu nebo obezitu:

Škola předpokládá, že první hmatatelné výsledky uvidí při další pololetních fyzických testech. „Pevně věřím, že výsledky budou výrazně lepší ve srovnání s předchozími testy,“ doplnil Skrbek.

Projekt prosákne i do internátu, tedy do Domova mládeže. „Snažíme se, máme venkovní hřiště, posilovnu, workoutové hřiště, využíváme další sportoviště ve městě, studenti mají další velké možnosti,“ poznamenal vedoucí Domova mládeže při SŠS Lubomír Kiša.

Škola plánuje dlouholetý projekt

Škola chce projekt protáhnout nejméně na čtyři roky. „Nejlepší by bylo, kdyby se dalo do projetu začlenit všechny studenty všech oborů, a to nejen na naší škole. Vše ale závisí na penězích, tedy dotacích,“ uzavřel Sisr.