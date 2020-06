Radost měl ze zvolení senátorem v sobotu po sečtení hlasů teplický primátor Hynek Hanza (ODS). Kazily mu ji jen okolnosti, za kterých do Senátu kandidoval. Mandát totiž získal po zesnulém exprimátorovi Jaroslavu Kuberovi, ke kterému měl vřelý vztah. Ještě v sobotu 13. června dopoledne byl Hanza na tenise. Na Kuberovu počest totiž v Teplicích založili první ročník vzpomínkového turnaje. Od vdovy po Jaroslavu Kuberovi na turnaji dostal jeho nástupce raketu.

Těsně před sečtením všech hlasů Hanzovi telefonicky gratuloval jeho neúspěšný protikandidát, ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman. Pak už se vítěz voleb věnoval novinářům. „Moc si vážím důvěry voličů, je to obrovský závazek. Je to první zpětná vazba přímo vůči mé osobě,“ řekl Hanza, který vedle senátorského postu dál zůstane i teplickým primátorem. Položí ale mandát krajského zastupitele a s ním spojené funkce. „Teplice jsou moje srdeční záležitost, ale znám své limity. Je toho hodně, ale věřím, že to zvládnu, jinak bych do toho nešel,“ dodal k svému příštímu pracovnímu nasazení.

Vyhrál jste. Jak budete slavit?

Dnes mám ještě povinnosti, slíbil jsem podporu jednomu interpretovi, který zpíval během koronakrize u domu pro seniory, kteří poslouchali na balkonech. Dnes má pod mou záštitou koncert v divadle. Slavit budu s kolegy. Mám kolem sebe úžasný tým mladých produktivních lidí, kteří táhli za jeden provaz, a ten úspěch mě těší i za ně.

Rozdíl mezi vámi a Zdeňkem Bergmanem byl ve druhém kole kolem 15 procent, čekal jste takový úspěch?

Já si dopředu nedělám o takových věcech představy, ale věřil jsem ve vítězství. Samozřejmě se mohlo stát, že se zbytek neúspěšných kandidátů z prvního kola spojí v tom druhém proti mně a bude to vypadat úplně jinak.

Jaké byly náklady na vaši předvolební kampaň?

Zhruba 1,2 milionu korun. Kampaň proběhla kvůli koronaviru de facto dvakrát. Objednávky byly už zaplacené, některé se podařilo zastavit. Zhruba 90 tisíc jsem financoval já ze svých zdrojů, pak tam byly dary od centrální i krajské ODS a od dárců.

Jak s odstupem hodnotíte svou kampaň i tu protikandidátů?

Kampaní mám za sebou od poloviny 90. let poměrně hodně. Vždy se ze strany ODS v Teplicích držela pozitivní kampaň. Tedy nulové vyjadřování k protikandidátům, pouze se reagovalo na impulz z druhé strany. Jsem rád, že pozitivní kampaň tentokrát dodrželi i protikandidáti.

S čím jdete do Senátu?

Se stylem politiky, a ten je stále stejný. Maximální ochrana osobních svobod jednotlivců. Minimalizace státu, aby byl spíše efektivním služebníkem, a ne kazatelem, který nám všem bude říkat, co máme dělat. Tam věříme občanů, že vědí, co mají dělat.

Můžete prací v Senátu pomoct regionu, odkud jste?

Pomoct lze, byť nepřímo. A to prostřednictvím jednodušších zákonů, které budou lépe adresovat sociální dávky. Protože tady na severu s tím máme problémy.

Jaká další bolavá místa má podle vás Ústecký kraj?

Dlouhodobým problémem je tu malý vztah lidí k místu, kde žijí. Region dnes trpí také tím, že se jeho povrchové doly staly energetickou zásobárnou země. A lidé ze zbytku země vnímají Ústecký kraj jako něco, co je velká hnědouhelná pánev, kde nejsou hezká místa. Ale tady je úžasná krajina a žijí tady úžasní lidé.

Nemrzí vás na vašem vítězství nízká volební účast?

Ta je téměř tradiční. Novináři by měli o Senátu více psát. Lidé se zajímají o to, o čem slyší. Senát dělá skvělou práci.

O Senátu teď je slyšet hodně kvůli postoji předsedy Miloše Vystrčila ke kontroverzní cestě na Tchaj-wan…

Myslím si, že je to správné rozhodnutí. Je potřeba ukázat naši suverenitu, hrdost a pocit sounáležitosti s naším státem. A ne si nechat od velmoci líbit, že předsedovi Senátu úředník z ambasády prostřednictvím jeho ředitele odboru řekne, co má dělat, nebo nedělat. Postavení se pana Vystrčila takovému nátlaku je správné. Byť jsme malá země, musíme ukázat, že jsme svébytní.