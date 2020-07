Stejně tak zbývající dva obhájci mandátu - Václav Láska v obvodě číslo 21 (Praha 5 a 13) a David Smoljak v obvodě číslo 24 (Praha 9 + desítka menších městských částí). Mezi jejich vyzyvateli jsou političtí matadoři v čele s Miroslavou Němcovou (ODS, TOP 09, STAN, LES; Praha 1) a Michaelem Žantovským (nestraník za TOP 09, ODS, STAN a SNK ED; Praha 5). Ten je také po komunistovi Pavlu Fraňkovi (Praha 9) nejstarším uchazečem o křeslo v horní sněmovně parlamentu.

Zdroj: Deník

Piráti vysílají samostatného „koně“ pouze v centrálním obvodu, kde se Němcové a Hamplovi postaví propagátor legalizace konopí a šéfredaktor stejnojmenného časopisu Robert Veverka. „Konopí je opomíjená obnovitelná průmyslová surovina pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, textilním a papírenském průmyslu či ve stavebnictví,“ uvedl při ohlášení kandidatury Veverka.

Ve všech třech obvodech přihlásili samostatné kandidáty SPD, Trikolóra i ČSSD. Hnutí ANO dává pouze podporu šéfovi motolské nemocnice Miloslavu Ludvíkovi (Praha 5), ve zbývajících dvou obvodech se ve volbách neangažuje.

Tři profesoři

S pozoruhodnými jmény vyrukovala právě Trikolóra. V jejích barvách kandiduje bývalý poslanec ODS i US a šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása (Praha 9), profesor antropologie Ivo Budil a také profesor z ČZU Mansúr Maitah (Praha 5). Rodák z Jordánska byl do letoška členem ODS.

„Mým přáním je, aby mé děti a vnoučata vyrůstaly v takové České republice, jakou znám já. V zemi, kde bude zachována česká kultura a její tradice. Z těchto důvodů mám přímý zájem na tom, aby se naše země nevydala směrem multikulturalismu, politické korektnosti a přemíry regulací,“ uvádí ve svém „stranickém“ profilu odpůrce migrantů s imigrantskou minulostí.

Na poslední chvíli se přihlásil do boje o Senát jako nezávislý v Praze 9 i ředitel prestižního Ústavu organické chemie a biochemie AV a rovněž profesor Zdeněk Hostomský. Ten v březnovém rozhovoru pro Pražský deník varoval před panikou z tehdy nastupujícího koronaviru a kritizoval přemíru byrokracie v Česku.

„Z Ameriky jsem si odnesl přímočarost. Když je jasné, co chceme udělat, tak to udělejme hned. A ne, aby do toho vstupovala spousta lidí, kteří to mohou cíleně blokovat či zpomalovat,“ prohlásil mimo jiné Hostomský.