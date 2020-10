Profesor lékařské fyziologie a někdejší rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl má před sebou složitý úkol. Jako obhájce mandátu sice nezávislý kandidát s podporou KDU-ČSL, Zelených, hnutí Praha sobě a Senátor 21 postoupil do druhého kola voleb. V něm však vyzve zkušenou političku Miroslavu Němcovou z ODS, která v prvním kole zvítězila s drtivou převahou. Hampl se vůči své soupeřce vymezuje „ostrou“ kritikou.

Václav Hampl | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Jste z tak výrazného vítězství paní Němcové v prvním kole překvapen?

Nedá se říct, že bych byl z pořadí prvního kola šíleně překvapený. Asi se něco takového dalo víceméně čekat. Paní Němcové se zřejmě daří budovat image politické superikony, aniž by formulovala nějaké programové priority. Tedy kromě ochrany ústavnosti a demokracie, což ale máme de facto všichni společné. To, že byla dvacet let nablízku všemu dění v ODS, zdá se také nehraje roli.