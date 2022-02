Zájemci o využití senior taxi se musí nejprve registrovat na odboru sociálních věcí městského úřadu. Tam na počkání získají průkaz s evidenčním číslem, jménem a také telefonním kontaktem na poskytovatele služby. „Počet držitelů průkazu se zvýšil už na třináct set,“ nahlédla do aktuálních statistik místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Rostou také další ukazatele: průměrný měsíční počet jízd stoupl meziročně z pěti set na pět set čtyřicet a průměrný měsíční nájezd z 1500 na 1800 kilometrů. „Jednoznačně nejvytíženější je služba ráno od půl sedmé do půl jedenácté, dále pak kolem poledne,“ doplnila místostarostka.

Senior taxi je určené Vsetíňanům ve věku 65 let a starším či držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. „Platí, že každý držitel (karty) může uskutečnit maximálně osm jízd za měsíc o libovolné délce, ovšem výhradně na území Vsetína,“ upřesnila místostarostka.

Jízdu je třeba si předem objednat na čísle 778 779 710, a to v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin. Za každou jízdu zaplatí senior přímo řidiči fixní částku 25 korun. Skutečné náklady pak doplatí město ze svého rozpočtu. Vloni to bylo 850 tisíc korun. „V rozpočtu na rok letošní máme vyčleněný rovný milion,“ doplnila Hlaváčová.

Senior taxi je stále populárnější službou a funguje už v řadě měst v regionu. Ve Zlínském kraji ji poprvé zavedli v roce 2015 v Zašové. Její obliba od té doby nijak neopadla. Ročně absolvuje kolem sedmi set jízd – nejčastěji právě k lékařům a do nejbližších měst Valašského Meziříčí či Rožnova pod Radhoštěm.

Výjimkou ale nejsou ani vzdálenější cíle, například Ostrava, Zlín či Třinec. Řidič navíc při cestách funguje i jako jakýsi kurýr – doručuje různé obecní dokumenty například na katastrální úřad a podobně.

Podle starosty Zašové Jiljího Kubrického se služba těší velké oblibě. „Je pravda, že ji dotujeme, že nás to něco stojí. Na druhou stranu seniorů přibývá a je to u nich oblíbená služba. Něco, po čem je opravdu poptávka,“ všiml si už dříve starosta. V posledních dvou letech se navíc podařilo náklady na provoz senior taxi snížit. Obec totiž pořídila elektromobil.

Tři roky funguje senior taxi také v Rožnově pod Radhoštěm, kde ji využívají držitelé Rožnovské seniorské karty. Úspěšný první rok fungování této služby si v polovině minulého roku „odškrtli“ také v Zubří.

Tamní senior taxi zvládlo více než dva tisíce dvě stě jízd za dvanáct měsíců. Nejčastějším cílem byla poliklinika v Rožnově a také nemocnice a lékaři ve Valašském Meziříčí.