Po čtyřech dnech se 15 evakuovaných seniorů vrátilo z jindřichohradecké Bobelovky do Domova s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Z preventivní evakuace Domu s pečovatelskou službou (DPS) v Plané nad Lužnicí na Táborsku se pro některé seniory stal vcelku příjemný výlet do Jindřichova Hradce. Mohli totiž jako první okusit komfort nového Domova seniorů Bobelovka.

Mezi 15 klientů Domu s pečovatelskou službu (DPS) v Plané nad Lužnicí, kteří strávili čtyři dny v Jindřichově Hradci, patřila i Alena Bromová se svou čtyřnohou společnicí, britskou kočkou Julinkou. „Doma je doma, ale bylo to úplně úžasný,“ uvedla po návratu. „Nemůžu si stěžovat, užili jsme si skvělou péči hasičů i sestřiček,“ dodala jednasedmdesátiletá dáma.

Ta před odjezdem zachraňovala, co se dalo. „Příze na háčkování, prádlo i moje nejlepší boty jsem dala co nejvýše,“ přiblížila seniorka. Připravovala se postupně od pátku, kdy už se mluvilo o možných záplavách. „Udělala jsem si to evakuační zavazadlo, balit mi pomohly pečovatelky,“ popisovala a současně ukazovala svoje obrázky a háčkované výrobky, které tvoří.

Miluje květiny a přírodu, dříve i kreslila. „Mám to tu ráda, podívejte se na ten výhled, nemůže být nic lepšího,“ říkala při pohledu z okna na řeku Lužnici, která v posledních dnech strašila nejen ji, ale i ostatní obyvatele Plané. „Sedávám tu v křesle, koukám na krajinu, stromy. Nepouštím si televizi, rádio, nic. Mně to prostě stačí, zprávy si vybírám jen ty, které mě zajímají, na internetu.“

Po návratu hned zamířila na nábřeží. „Řeku jsem chtěla vidět jako první. Koukala jsem na ni denně i před odjezdem, chyběla mi,“ konstatovala.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Kočka Julinka se ukryla na svém oblíbeném místě ve skříni

Na otázku, jak prožívala okamžiky před evakuací, odpověděla, že už o víkendu začali odjíždět někteří její sousedi k příbuzným: „Začínalo to být napjaté, v úterý ráno nám řekli, že čas případného odjezdu upřesní, ale nakonec se odjíždělo z hodiny na hodinu.“

Hektické okamžiky

Když jí zazvonil telefon, zrovna seděla v kadeřnickém křesle s barvou ve vlasech. „Naše paní vedoucí mi říká, že už jede autobus. Kadeřnice mi tak narychlo spláchla hlavu, ani jsem nezaplatila a běžela s ručníkem kolem hlavy zpátky,“ vzpomínala na hektické okamžiky. „Byl to takový fofr, že jsem zapomněla i nabíječku na mobil,“ smála se.

Hasičským autobusem cestovali asi hodinu. „Čekalo nás tam opravdu komfortní zařízení, nádherné společenské prostory, pódium, venku krásná zahrada a gril, v bytě polohovací postel, velká kuchyně, koupelna, výborné jídlo. Skvěle jsem si tam popovídala se sestřičkami, uteklo to jako voda. Mám hezké zážitky a na co vzpomínat,“ nešetřila seniorka chválou.

Změnu prostředí nesla ale špatně její sedmiletá kočka. „Julinka byla nervózní, nenašla klidné místo. Tady je prostě zvyklá, a tam byla nesvá. Měla jsem strach hlavně o ni, protože nejprve nechtěla jíst, ani pít,“ uzavřela.