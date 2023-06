Tragicky pro některé malé srnce skončila část senoseče na Frýdecko-Místecku, konkrétně v oblasti zvané Frančesky na katastru Horních Domaslavic, jen kousek od Lučiny a Žermanické přehrady. Sekací stroje tam podle lidí na sociálních sítích měly usmrtit několik srnčat.

Louky kolem Žermanické přehrady, 14. června 2023. | Foto: Deník/Richard Kutěj

Podle představitělů obcí Lučina a Horní Domaslavice se v obou provádějí opatření, aby k podobným tragickým zásahům v přírodě nedocházelo. Při vyspělosti a rychlosti současné techniky to ale není vždy možné. Ostatně, nejde o jediný takový případ v kraji. Jak Deník nedávno informoval, stalo se tak například také na Karvinsku, čtěte zde.

„U nás se přijímají potřebná opatření, o senoseči jsou informováni myslivci. Sám jsem členem zdejšího mysliveckého spolku a snažíme se daná místa před senosečí procházet. Není to ale jednoduché. Srnčata jsou opravdu skrytá, když je z místa dostanete, stává se, že se po chvíli vrátí a opět zde zalehnout. Ne všechna se samozřejmě podaří objevit, při této činnosti nemůžeme použít třeba ani vyhledávací psy, protože by mohlo dojít k poranění srnčat,“ vysvětluje starosta Dolních Domaslavic René Žák.

Jako myslivec dodává, že se i z důvodu těchto ztrát snaží přimět myslivecký svaz ke snížení ročních počtů odstřelené srnčí zvěře. „Pokud vím, naši zemědělci se těmto neštěstím snaží maximálně předcházet. Dělají se akce, které by měly přimět srnčí z daných míst odejít. Podle mých informací u nás ale letos došlo k podobnému neštěstí jen v tomto jednom případě,“ řekla Deníku starostka Dolních Domaslavic Michaela Kolářová Válková.

Zpráva o srnčatech se objevila na neoficiálním facebookovém profilu obec Lučina: co se aktuálně děje. „Každý rok to takhle je. Většinou, když zastaví traktor, tak není lišta ucpaná trávou, ale toto. Matka srna stihne někdy utéct, ale kolouch vždy leží schoulený v trávě. Nevím o tom, že by to někdo kontroloval,“ píší zde lidé v debatě k příspěvku.

„U nás loni taky srnče. A letos mi dokonce pan dotyčný zemedelec říkal, že já ho nebudu učit jak má sekat a komu to má hlásit,“ píše další přispěvatel. „Tak já jako jedna z chytrých se tu nabízím roky a NIKDY! Jsem nebyla využita. V bývalém bydlišti chodila přímo rodina zemědělce před sečením a nebylo třeba nás ostatních,“ zní další názor v debatě na sociálních sítích.

Zájemci o tuto problematiku a ti, kdo by se chtěli zapojit do dobrovolnické činnosti při vyhánění nejen srnčí zvěře při sečení, najdou více informací například ve webovém odkazu senosec.czu.cz.