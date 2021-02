Seriál proslul i hláškami, které zlidověly:

Dycky Most!

Drž úhel!

Chanov není Jeruzalém.

Snědá tíseň.

Ženská je jako tramvaj z Mostu do Litvínova. Hází s tebou ze strany na stranu a nakonec tě odveze do ještě větší prdele.

On není rasista, on je jenom debil!

Co by tomu asi řekli Luďan nebo Čočkin, kdyby dovnitř nemohli s kamarády na pivo? Nepomohla by jim ani Snědá tíseň, ani farářova modlitba. To, že mostecká Severka musela kvůli covidu dočasně zavřít bránu, je největší změna od února 2019, kdy se díky seriálu Most! stala slavnou.

Po dvou letech celostátní popularity si restaurace uvnitř uchovává svůj typický ráz hodný sloganu „Dycky Most!“. Stejný výčep, stejné stoly, stejné barvy. Dokonce i vybledlé plakáty fotbalistů a hokejistů pořád visí na zdi, u které sedávala parta seriálových hrdinů. Teď je ale v sále prázdno a židle jsou zvednuté. Žije jen kuchyň, kde personál vaří jídla na rozvoz a pro výdejní okénko.

„Stali jsme se místem, na které se jezdí lidi pořád dívat. Jinak jsme se moc nezměnili, zůstáváme stejnou hospodou, jako jsme byli předtím,“ řekne v roušce provozní Severky Lukáš Cingel a pak se na chvíli omluví. Spěchá do kuchyně zkontrolovat knedlíky.

I dva roky od premiéry seriálu se najde řada nadšenců, kteří se chtějí před Severkou nafotit. Není to sice každý den, ale aspoň dvakrát, třikrát za týden někdo přijde a občas dokonce požádá zaměstnance o společný snímek.

„Užili jsme si tu srandu, kterou seriál přinesl. Byla to zábava, ale teď je to pryč,“ povzdechne si provozní, který si Most! oblíbil. Na rozdíl od většiny diváků má k seriálu bližší vztah, protože den co den tráví čas v prostorách, kde seriál vznikal. V salonku ukazuje stěnu s podpisy a malůvkami umělců.

Přesto je v Severce něco jiného. Peníze, které natáčení hospodě přineslo, se daly do modernizace kuchyně. Koupilo se nové zařízení a staré šlo pryč. „V kuchyni se nám od té doby lépe dělá,“ svěřuje se provozní. Interiér hospody nechtěli měnit. „Lidi chtějí to, co tu je, změna by se jim asi nelíbila. Proto se řeklo, že modernizovat se bude tam, kde to vidět není, tedy v kuchyni,“ vysvětluje Cingel. Nyní v Severce čekají na to, jaký režim politici zavedou od pondělí 15. února, kdy přestane platit nouzový stav.

Epidemie, nejistota a různé zákazy jsou největší změnou, které Severka čelí. Už dlouho je bez hostů a vaří jen na objednávky pro lidi z širokého okolí. „Doslova přežíváme. Je to teď zkrátka špatné, takže improvizujeme a děláme, co můžeme. Vyrábíme i knedlíky do krámků. Snažíme se najít práci, kde se dá. Jsme rádi za každý oběd, který prodáme,“ říká provozní.

V průměru Severka udělá stovku jídel denně, nejvíc v pátek. Nejoblíbenější jsou bramborové knedlíky plněné uzeným masem a rajská omáčka. Na to jsou v Severce hrdí. Není divu. Portál Kudy z nudy, založený českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, zařadil Severku po premiéře seriálu mezi tzv. Gurmánskou turistiku.

Očividnou změnu turista postřehne na Zahražanech, kde stojí vilka seriálového hrdiny Luďana. Dům změnil majitele a je v rekonstrukci. Původní jsou ještě pomalovaná vrata garáže. I tu chodí lidé od roku 2019 okukovat. „Když jsme měli česko-portugalskou návštěvu z Madeiry, šla se k vilce s dětmi nafotit a všichni měli trička Dycky Most!. A byli se podívat i v Severce,“ říká před vilkou kolemjdoucí 62letá Marcela z Mostu. Patří k příznivcům seriálu. „My jsme se bavili. Seriál se líbil dost lidem a podle mě je stále populární,“ dodává Marcela. Muž stojící vedle ní ale začíná kroutit hlavou. „Pak to ale vyšumělo, teď je jiný problém,“ poznamená.

Po dvou letech se změnila i další místa natáčení. V Chanově radnice zbourala jeden panelák, zavřený hotel Cascade koupilo město a opravený hrad Hněvín má nové osvětlení.

Novinkou je od února informační kampaň za lepší třídění odpadů v Mostě. Tváří městské kampaně je herec Zdeněk Godla alias popelář Franta ze seriálu Most!. „Já také třídím, a co vy?“ říká na radničním videu a na plakátech, které nechala radnice vylepit na tramvaje a zastávky. „Mottem kampaně je Dycky Most! Dycky třídí!. Cílem je zvýšit úroveň třídění v našem městě,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. S pomocí seriálových motivů chce město Mostečany přesvědčit, že třídění se vyplatí.

Seriál Most! na facebooku

Tragikomedie Most! získala Českého lva za rok 2019, kdy se stala nejlepším tuzemským televizním seriálem. Křišťálové trofeji předcházela rekordně vysoká divácká sledovanost. Seriál před dvěma lety sledovalo průměrně 1,68 milionu diváků starších patnácti let. Průměrná sledovanost na internetu byla 430 tisíc diváků, což je nejvyšší hodnota v historii měření odložené sledovanosti na internetu. „Stránky pořadu od začátku vysílání do nynějška dosáhly na 14,5 milionu zobrazení,“ přiblížila mluvčí České televize Karolína Blinková.

První díl seriálu Most! měl premiéru 7. ledna 2019, poslední osmý díl 25. února 2019. Repríza byla v roce 2020. Seriál jadrným humorem komentuje složitá sociální témata, například nesnášenlivost, xenofobii či soužití s Romy. Natáčelo se v reálných prostředích města Most. Během 65 natáčecích dní si v seriálu zahrálo celkem 821 komparzistů převážně z Mostu a okolí.