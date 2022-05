Akci moderoval herec David Gránský, který hraje v seriálu šéfa marketingu. Páteční událost znamenala pro zoo zahájení letní sezony. V sobotu se letos poprvé otevřou brány Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari, do kterých můžou vyrazit návštěvníci speciálními Afrika trucky nebo vlastními auty. Safaribus bude jezdit až od 13. května.

Amfiteátr za Neumannovou vilou, kde se koncert konal, byl doslova v obležení diváků. Podle informací, které safari park poskytl Deníku, v pátek dorazilo celkem 3300 platících návštěvníků. Vedle přítomnosti seriálových hvězd si užili také křest CD Písně ze seriálu ZOO, které nazpívala Eva Burešová alias seriálová zpěvačka Lady X. Ta přijela do Dvora Králové nad Labem i synem Nathanielem, který si také zadováděl na pódiu a velmi se zajímal o bicí soupravu.

Zdroj: Jan Bartoš

Eva Burešová zvládla hodinový koncert i s těhotenským bříškem a přiznala, že navzdory očekávání miminka bude v seriálu ZOO pokračovat i nadále. "Těhotenství se zaneslo do příběhu a seriálová Viky bude těhotná. Diváci se nemusí bát, že by mě někdo nahradil," prozradila.

Společně s ní se divákům představili další herci ze seriálu ZOO Michaela Pecháčková, Michaela Tomešová, Václav Noid Bárta, Pavel Nečas, Šimon Bilina, Jan Kopečný, Tereza Vodochodská a Ivan Vodochodský a seriálové děti Adéla Hesová a Jakub Barták.

Úspěch u televizních diváků

Seriál ZOO vysílá TV Prima každé úterý a čtvrtek. Pravidelně ho sleduje 1,25 milionu diváků. Televizní skupině Prima se tak podařilo nahradit její nejúspěšnější seriál posledních let Slunečnou. ZOO dosahuje v časech vysílání stejných hodnot sledovanosti a podílu na sledovanosti jako Slunečná.

Zdroj: Jan Bartoš

Údaje z oficiálního měření TV sledovanosti ukazují, že výsledky obou seriálů jsou vzácně podobné. Seriál ZOO sleduje v letošním roce v průměru 1,25 milionu diváků starších 15 let (podíl 29,8 procenta). Průměrná sledovanost seriálu Slunečná v loňském roce představovala přitom 1,24 milionu diváků při podílu 28,8 procenta. "Seriál ZOO navázal na fenomén Slunečné a stal se opět nejsledovanějším dlouhoběžným pořadem," komentoval vývoj generální ředitel televize Prima Marek Singer.

Seriál ZOO začala Prima vysílat letos od 13. ledna, nejprve jednou týdně ve čtvrtek. Aby na jeho sledování navnadila co nejvíce diváků, vložila před jeho začátek část dílu seriálu Slunečná. Od úterý 1. března se pak ZOO vysílá i v úterý, tedy dvakrát týdně a kopíruje tak vysílací časy Slunečné. Tento seriál Prima vysílala od ledna 2020 do konce února 2022. Za celou dobu vysílání ho v průměru sledovalo 1,28 milionu diváků starších 15 let.