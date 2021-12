Horský resort Dolní Morava bude první, kdo v Orlických horách zahájí sezónu. Už v sobotu tak lyžaři budou moci dorazit pod Slamník, sjezdovku, která je nejvýše položená v lokalitě. Také zde musí dodržovat platná pravidla. „Bezinfekčnost budeme kontrolovat na pokladnách,“ uvedl marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal.

V jiných střediscích si lyžaři ještě počkají. V Čenkovicích o tomto víkendu zprovozní pouze lyžařský park pro děti, dospělí se dočkají nejdéle do Vánoc. „Teď se trochu oteplilo, uvidíme tedy, co nám příroda nadělí. Chceme být každopádně připraveni na svátky,“ řekl jednatel skiareálu Čenkovice Libor Černý.

Na slavnostní spuštění vleku si alespoň čtrnáct dní počkají i na Bukové hoře. „Rádi bychom to spustili o víkendu 17. až 19. prosince, pokud tomu tedy bude vše přát,“ uvedl marketingový manažer Petr Toman.

Stejně tak čekají i vlekaři v Říčkách a Deštném. Také tam v minulých dnech napadl sníh, střediskům to však zdaleka nestačí. „Kdyby napadlo půl metru, tak by nám to plány uspíšilo. Pokud půjde vše dobře, předpoklad je, že bychom mohli jet od 10. prosince,“ řekl Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který provozuje ski areál v Říčkách.

Dodržíme vládní nařízení, zní z horských středisek

Děti do 12 let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty a kontrola ze strany provozovatele nebude vyžadována.

Asociace horských středisek (AHS) v minulých dnech ujistila, že resorty akceptují nastavená mimořádná opatření proti šíření nemoci covid-19. „Za skiareály můžeme potvrdit, že budeme dodržovat mimořádná pravidla a kontrolovat jejich plnění u návštěvníků areálů. Chceme také pomáhat při racionálním hledání potřebných řešení,“ informoval ředitel AHS Libor Knot.

Podle asociace není lyžování epidemicky rizikové, tudíž není nutné zimní aktivity na čerstvém vzduchu omezovat nad rámec zavedených opatření. „Existence jasných pravidel pro naše lyžařské areály umožní provozovatelům i návštěvníkům se na sezónu připravit a doufáme, že přinese i potřebnou stabilitu bez hrozby případného omezování provozu,“ řekla prezidentka AHS Kateřina Neumannová.

Horská střediska podle ní vložila hodně energie a peněz do zajištění bezpečnosti. Připraveny jsou prý plošně rozestupy mezi návštěvníky, skiareály také zavedly nebo rozšířily on-line prodeje skipasů.