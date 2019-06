Silničáři předpokládají, že práce na rozšíření úseku mezi Kývalkou a Holubicemi začnou v roce 2022. Cena bude asi dvanáct miliard korun. „Stavba je rozdělená na sedm částí. Jednotlivé stavby jsou v různých fázích projektové přípravy,“ sdělil mluvčí ředitelství Jan Studecký. Hotovo má být v roce 2029.

Rozšíření dálnice v problematickém úseku D1 vítají například představitelé rousínovské dopravní firmy Mikami. „Každý pruh navíc je dobrý, dva pruhy v každém směru jsou nyní málo. Tři pruhy by mohly být jakž takž dostačující,“ věří Michal Skokan z firmy.



Za rozšíření ideálně celé délky dálnice D1 by byl rád také například Tomáš Osička z Velkých Bílovic na Břeclavsku, který dálnici využívá pro cesty s vínem. „Jsem pro to, aby byl šestipruh nejlépe všude,“ prohlásil mladý muž.



Starosta Holubic na Vyškovsku Petr Hanák doufá, že rozšíření D1 zkvalitní dopravu ve směru na Brno. „Už to mělo být hotové dvacet let. Páni ministři i další by se měli podívat, jak se staví dálnice v Německu,“ prohlásil.

Podle náměstka jihomoravského hejtmana pro dopravu Romana Hanáka patří zmíněný úsek dálnice mezi nejvytíženější. „Snahu, aby se zkapacitnil, podporujeme. I když víme, že to bude na úkor rychlosti. Předpokládám, že Ředitelství silnic a dálnic pro to dělá maximum,“ řekl Hanák.



Zmíněný úsek D1 je propojený s další dálnici D2 i frekventovanými silnicemi jako I/52 a I/50.



I při výstavbbě má být dálnice průjezdná. „Vzhledem k velké intenzitě dopravy v úseku jsme dostali požadavek zajistit provoz na D1 v režimu 2 + 2 jízdních pruhů v každém směru,“ uvedl Studecký.

Šestipruh mezi Kývalkou a Holubicemi

• Délka plánového rozšíření: 28 kilometrů

• Předpokládaný začátek stavby: rok 2022

• Předpokládaný konce prací: rok 2029

• Očekávané náklady: necelých 12 miliard korun

• Důvod rozšíření tohoto úseku dálnice: jde o historicky nejzatíženější dopravní tepnu v kraji, neustále rostoucí intenzita aut

• Další šestipruh na jihu Moravy: na D2 mezi Brnem-jih a Chrlicemi

Zvýšení kapacity D1 podporuje i krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek. „Provoz bude plynulejší. Otázkou ale je, jestli se potom problém nepřesune do míst, kde je dálnice opět zúžená. Nejde jen o tři pruhy v každém směru dálnice, ale i o způsob vyvedení k letišti, případně vznik více sjezdů z dálnice, protože brněnská aglomerace je celkem rozsáhlá a nízký počet sjezdů z dálnice způsobuje přetížení místních silnic nižších tříd,“ poukázal.



Šestipruh už funguje na dvoukilometrové části dálnice D2 mezi Brnem-jih a Chrlicemi. „Prodloužili jsme odbočovací a připojovací pruhy. Díky této úpravě se zvýšila plynulost a bezpečnost dopravy,“ sdělil Studecký.