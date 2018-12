Český Krumlov - Čtyřiadvacátého prosince si můžete v Českém Krumlově vskutku nezapomenutelným způsobem ozvláštnit spolu s Vaší rodinou Štědrý den a zároveň podpořit krumlovskou tradici.

Můžete se koupit poukaz na návštěvu medvědího příkopu a podpořit tak jejich chov v Krumlově. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

V rámci letošního ročníku akce Medvědí vánoce, která se již po téměř tři dekády odehrává každé dopoledne na Štědrý den v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, se totiž schwarzenberští granátníci a zámecký medvědář Jan „Míša“ Černý rozhodli částečně zpřístupnit medvědí příkop širší veřejnosti, a to na základě prodeje unikátních rodinných poukazů s cílem podpořit chov medvědů v Českém Krumlově.

Se zakoupeným poukazem tak budete moci ráno 24. prosince ve vybraný čas a pod dozorem granátníků sestoupit z Gardeplacu do běžně nepřístupného medvědího příkopu, kde si v rámci patnácti minutové prohlídky budete moci s rodinou či blízkými pořídit unikátní fotografii s krumlovskou medvědicí Marií Terezií (pochopitelně z uctivé vzdálenosti). Obdržený poukaz, který držitele (osoba nad 18 let) opravňuje navštívit medvědí příkop spolu s max. jednou další dospělou osobou a max. třemi dětmi do osmnácti let (jedna rodina), pak poslouží jako originální rámeček pro sváteční rodinnou fotografii z medvědího příkopu.

Veškerý čistý zisk z prodeje rodinných poukazů, které je možné do 21. prosince objednat a zakoupit za symbolických 600 Kč, bude využit na podporu tradice chovu medvědů v Českém Krumlově. Bližší informace a objednávky obdržíte přes email velitelstvi@krumlovskagarda.cz nebo tel. +420 721 512 804 (Bc. Kateřina Doubková, Gk).

Letošní ročník Medvědích Vánoc pak bude výjimečný i tím, že poprvé od II. světové války ohlásí Štědrý den v Českém Krumlov ze zámecké věže trubači Schwarzenberské granátnické gardy, a to u příležitosti vypuštění medvědice Marie Terezie na slavnostní hostinu v příkopu po skončení prohlídek.



Kateřina Doubková