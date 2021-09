Hornické spolky se po slavnostním průvodu a pietě sešikovaly na 1. náměstí, následovaly havířské ceremoniály, občerstvení a kulturní program s předáváním hornických cen Český permon. V neděli čekají na účastníky exkurze.

„Doufám, že přijedeme do Mostu ještě jednou a soukromě, protože během našeho setkání se nedá vše stihnout. Máme velký zájem si to tu všechno projít a prohlédnout, například přesunutý kostel,“ svěřil se Deníku horník Jozef Spurný ze slovenského městečka Nová Baňa, kterého v neděli po návratu z Mostu čeká noční 12hodinová směna v dole. V roce 2022 se setkání přesune do Kutné hory, jejíž zástupci převzali v Mostě putovní prapor.

První Setkání hornických měst a obcí ČR se konalo v Příbrami 6. září 1997. Vzešlo z návštěvy německých hornických dnů ve Schneebergu, kde se čeští horníci inspirovali. V ČR byl do té doby tradicí zářijový Den horníků, který doly a města slavily samostatně.

Vznik kultu havíře

Mostecké setkání volně navazuje na Den horníků, který se v Československu poprvé slavil 9. září 1949, kdy v rámci budovatelského hnutí vznikl novodobý kult havíře. Později se tento svátek proměnil každé září v Den horníků a energetiků, který byl v éře socialismu doprovázen kulturním programem. V Mostě se konal v areálu Repre (tehdy Oblastní dům kultury horníků a energetiků v Mostě).

Tyto oslavy v jiném, civilnějším provedení pokračovaly po roce 1989, kdy na svátek horníků navázala v roce 1993 zářijová Mostecká slavnost. Při zahajovacím průvodu jdou v čele horníci ve slavnostních uniformách.

Těžba uhlí na Mostecku je písemně doložena už v roce 1403. Klíčový význam pro ekonomiku měla až od 19. století po úpadku kutání drahých kovů v Krušných horách. Nástup éry uhlí urychlila železnice a povrchové dobývání. Poslední hlubinný důl Centrum skončil v roce 2016.