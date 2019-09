Ředitel brněnského úseku Ředitelství silnic a dálnic David Fiala hned v úvodu odpovídal na otázku, kdy se vlastně město dočká obchvatu? „Předpokládáme, že po splnění všech kompenzačních opatření bychom mohli stavbu zahájit za dva či tři roky,“ odpověděl Fiala.

Jak poznamenal, ředitelství se nyní snaží zmírnit následky zásahů do přírody, které se výstavba obchvatu dotkne. „V únoru bychom měli mít splněno. Tuto středu jsme přebírali zatím poslední staveniště, hradítka v Kančí oboře. Na několika dalších místech budeme ještě stavět zařízení regulující přítok vody do oblasti,“ nastínil nejbližší úkoly Fiala.

K tématu se vyjádřil i projektový manažer investic společnosti Fosfa Lukáš Fojtík. „Denně k nám přijede pětadvacet až pětatřicet kamionů. Obchvat nám hodně pomůže. Čím dříve bude, tím lépe,“ řekl Fojtík.

Padl i dotaz k připravované opravě mostu na páteřní silnici v městské části Poštorná. „Rekonstrukci jsme nyní museli odsunout. Snad bychom ale mohli v letech 2021 či 2022 začít,“ zmínil Fiala.

Diskutující zajímaly také dosavadní reakce na testování blikající zelené na průtahu městem. „Zatím jsme ze strany řidičů žádné stížnosti nezaznamenali. Zdá se, že řidiči testování vnímají dobře. K žádným dopravním komplikacím nedochází,“ zhodnotil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Zároveň naznačil, že dopravě ve městě kromě zelené vlny ulevila i dostavba dálnice A5 až po hraniční přechod Drasenhofen – Mikulov. „Ubylo zahraničních osobních aut. Pohodlně totiž sjedou z dálnice až u Drasenhofenu,“ podotkl Mach.

OBNOVA ZÁMKU

Jedním z témat diskuze byla obnova chátrajícího břeclavského zámku. Kompletní projekt by podle starosty Pěčka vyšel na 250 milionů korun. „Na velké projekty máme přitom na tři roky jako město rozpočet 160 milionů. Hledáme alternativy. Rádi bychom zatím zbudovali sociální zázemí, detašované pracoviště informačního centra či multifunkční sál třeba k pořádání svateb. To by byl projekt asi za 40 milionů. Uvidíme, jestli dosáhneme na dvacetimilionovou dotaci,“ řekl Pěček.

PÉČE O SENIORY

Diskuze se stočila také na téma péče o lidi důchodového věku. Ředitel domova seniorů David Malinkovič přiblížil nynější rekonstrukci zařízení, která bude město stát bezmála 100 milionů. „Jde o rozsáhlý projekt, jehož hlavním cílem je zkvalitnění péče klientů,“ uvedl.

Starosta Pěček přiblížil i plánovanou výstavbu nového domova s pečovatelskou službou. Vzniknout by měl v Hájové ulici v městské části Poštorná. „Dům nabídne 25 pokojů, z nichž 5 bude pro manžele. Rozpočet máme asi 40 milionů korun. Pokud se nám podaří získat dotaci, jsme schopní okamžitě stavět. Povolení ke stavbě už máme,“ prozradil Pěček.